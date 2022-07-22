«أديا» يشارك بالاستحواذ على «ميرشانت فلييت»

المصدر: دبي - سيد صالح

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شارك جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، من خلال وحدة مملوكة له بالكامل، مع شركة «بين كابيتال» الأمريكية لإدارة الاستثمارات الخاصة، في صفقة للاستحواذ على «ميرشانت فلييت»، أسرع الشركات المتخصصة في إدارة أساطيل النقل نمواً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عما أعلنته «ميرشانت فلييت»، فإن أعضاء الإدارة في «ميرشانت فلييت» سيبقون في مناصبهم الحالية بعد إتمام الصفقة، وسيكون بمثابة مستثمرين مشتركين في الشركة. وأفادت الوكالة بأن بريندان بي. كيجان، الرئيس التنفيذي الحالي لدى «ميرشانت فلييت»، سيتولى بعد إتمام الصفقة منصب رئيس الشركة ورئيسها التنفيذي.

وذكرت «بلومبرغ» أنه لم يجرِ الإفصاح عن شروط الصفقة. وأفادت بأن إتمام الصفقة مرهون باستصدار الموافقات التنظيمية الاعتيادية والموافقات الأخرى. وأضافت بأنه من المتوقع الانتهاء من الصفقة خلال الربع الثالث من 2022.

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