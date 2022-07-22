الأسهم تواصل الصعود للجلسة السادسة على التوالي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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واصلت أسواق الأسهم المحلية أمس الصعود للجلسة السادسة على التوالي بدعم ارتفاع أسهم قيادية، وسط ترقب المستثمرين إعلان إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية. وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.4% بدعم صعود جميع القطاعات ما عدا الاتصالات والخدمات، كما صعدت أسهم «تعاونية الاتحاد» 0.5% و «ديوا» 1.2%، بينما تراجع «تيكوم» 2%، كما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.3% ليغلق عند 9589 نقطة.

السيولة

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.5 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم بأبوظبي و 219 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 245 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 78 مليون سهم في دبي ونحو 167 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 13989 صفقة.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.4% ليغلق عند 3256 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 0.5% مع ارتفاع «إعمار للتطوير» 2.6% و«ديار» 0.2% و«إعمار العقارية» 0.2% و«الاتحاد العقارية» 0.8%.كما صعد قطاع البنوك 2.7% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2% و«دبي الإسلامي» 3.8%، وارتفع قطاع الاستثمار 0.3% مع صعود «دبي للاستثمار» 0.4% بينما استقرت أسهم «سوق دبي المالي» و«شعاع كابيتال» دون تغير يذكر. وصعد قطاع النقل 0.7% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.5%، بينما نزل «الخليج للملاحة» 0.7% و«أرامكس» 0.5%، كما صعدت أسهم السلع 8.8% والتأمين 0.03% والمرافق العامة 1.2%، بينما تراجعت أسهم الاتصالات 0.5% والخدمات 1 %.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 46 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بنحو 43 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 25 مليون درهم، فيما كان سهم «بي اتش أم كابيتال» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.8%

سوق أبوظبي

صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.3% ليغلق عند 9589 نقطة وفي قطاع العقار صعد «الدار» 3% و «رأس الخيمة العقارية» 0.6%. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «أبوظبي الأول» 3% و«أبوظبي التجاري» 4% و«أبوظبي الإسلامي» 5.6%، كما صعد «العالمية القابضة» 0.6%، واستقر «بروج» عند إغلاقه السابق، وفي قطاع الطاقة صعد «أدنوك للتوزيع» «0.2%، بينما استقر أدنوك للحفر» و «دانة للغاز» دون تغير يذكر. وفي قطاع الاتصالات صعد «اتصالات» 4% و «ياه سات»0.4%

وتصدر سهم«العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 306 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بنحو 224 مليون درهم، ثم «الفاظبي» جاذباً نحو 126 مليون درهم، فيما كان سهم «بلادكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.5%

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