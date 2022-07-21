مؤشر «بيج ماك»: الدرهم أقل 4.8% من قيمته العادلة أمام الدولار

المصدر: دبي - سيد صالح

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تنخفض القيمة الحقيقية العادلة للدرهم مقابل الدولار بنسبة 4.8% عن قيمته الحالية، وفقاً للبيانات المنشورة في التحديث نصف السنوي لمؤشر «بيج ماك»، والذي تُصدره مجلة «إيكونوميست» البريطانية، لرصد القيَم العادلة لمختلف عملات العالم أمام خمس عملات عالمية رئيسية، هي الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني واليوان الصيني.

وتعتمد فكرة مؤشر «بيج ماك» على تحديد القيمة العادلة لسعر كل عملة استناداً إلى سعر شطيرة البرجر المعروفة باسم «بيج ماك» والتي تقدمها سلاسل مطاعم «ماكدونالدز» الشهيرة للوجبات السريعة، والأمر الذي يفسر سبب تسمية المؤشر. وتستند الفكرة بدورها إلى نظرية «تعادل القدرة الشرائية»، ومفادها أن سعر الصرف العادل للعملات هو السعر الذي يحقق التعادل بين أسعار سلة من السلع والخدمات بين بلدين مختلفين.

وبحسب التحديث، فإن نسبة الانخفاض في القيمة العادلة للدرهم أمام الدولار عن القيمة المتداولة تراجعت 15.5% بالمقارنة مع تحديث يناير الماضي، حيث كان الدرهم آنذاك أقل من قيمته الحقيقية أمام الدولار بنحو 20.3%.

وأفاد التحديث بأن سعر شطيرة «بيج ماك» في الإمارات يبلغ 18 درهماً، فيما يبلغ 5.15 دولارات في الولايات المتحدة، ما يقتضي أن تكون القيمة العادلة للدرهم هي 3.50 دراهم للدولار، مقابل سعر الصرف الحالي والذي يبلغ 3.67 دراهم للدولار.

وفيما يخص القيمة العادلة للدرهم أمام باقي العملات، ذكر التحديث أن الدرهم أعلى من قيمته الحقيقية أمام اليورو بنسبة 2.8%، لأن المفترض أن يبلغ سعر صرف الدرهم أمام اليورو 3.87 دراهم، بينما يبلغ حالياً 3.76 دراهم لليورو. كما أفادت بيانات يوليو بأن الدرهم أعلى من قيمته الحقيقية أمام الجنيه الاسترليني بنسبة 10.4%، لأن المفترض أن يبلغ سعر صرف الدرهم أمام الاسترليني 4.88 دراهم، بينما يبلغ حالياً 4.42 دراهم للاسترليني. وأوضحت البيانات أن قيمة الدرهم المتداولة حالياً أمام الين أعلى من قيمته العادلة بنسبة 73.2%، بالمقارنة مع 7.4% في يناير 2021، وقيمته أمام اليوان أعلى من قيمته العادلة بنسبة 16.2%، بالمقارنة مع 37.8% في يناير الماضي.

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