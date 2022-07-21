صندوق «إم إس إف» يُضيف السندات الإماراتية لحيازته

المصدر: دبي - سيد صالح

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أضاف صندوق «إم إس إف» الأمريكي، المتخصص في الاستثمار في السندات الحكومية المُقومة بالدولار، الصادرة عن الأسواق الناشئة، سندات الحكومة الإماراتية، إلى قائمة السندات التي بحوزته، بحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن إفادة صادرة من الصندوق.

وأجرى «إم إس إف» تعديلاً على قائمة السندات المُدرجة ضمن محفظته الاستثمارية، حيث تخارج من بعضها، وأضاف إلى المحفظة بعض السندات الأخرى، لتصبح القيمة السوقية الإجمالية للسندات بحيازة الصندوق بعد هذه التعديلات، 6.91 مليارات دولار.

وذكرت «بلومبيرغ» أن السندات السيادية الإماراتية المُقومة بالدولار، كانت في مقدم السندات التي أضافها «إم إس إف» إلى محفظته ضمن التعديلات الأخيرة. وعلى الجانب الآخر، كانت السندات السيادية الصادرة عن حكومة جنوب أفريقيا، ويُستحق سدادها بعد 10 سنوات من الآن، في مقدم السندات التي تخارج منها الصندوق.

وكانت حكومة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، قد أعلنت الشهر الماضي، عن إغلاق طرحها لحزمة السندات السيادية ثنائية الشرائح، والمقومة بالدولار الأمريكي بنجاح كبير. وتضمنت حزمة السندات السيادية، شريحة متوسطة الأجل، مدتها 10 أعوام، وشريحة سندات «فورموزا» مدتها 30 عاماً. ووصلت القيمة الإجمالية للسندات إلى 3 مليارات دولار أمريكي، حيث شهد الاكتتاب تضاعف القيمة الإجمالية عن المستهدف. وقد أضاف «إم إس إف» إلى محفظته شريحة السندات «فورموزا»، التي يحل أجل استحقاقها بعد 30 عاماً، وتبلغ قيمتها الإجمالية 1.25 مليار دولار.

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