اقتصادية عجمان تطلق جائزة «الأفضل» للمنشآت

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان جائزة The Best في دورتها الثانية وبحلةٍ جديدة تحت شعار «التميز.. جودة حياة»، وتنطلق هذه النسخة بمعايير جديدة وبفئاتٍ مختلفة وهي فئة أفضل منشأة صناعية ذكية، فئة أفضل منشأة صغيرة ومتوسطة خاصة ببرنامج تعزيز، فئة أفضل منشأة صديقة للمستهلك، وتدعو دائرة التنمية الاقتصادية أصحاب المنشآت الاقتصادية للتسجيل في الجائزة وقراءة المعايير الخاصة بالجائزة من خلال الموقع الإلكتروني www.ajmanded.ae.

قال عبدالله أحمد الحمراني، بأن جائزة The Best هي جائزة تم تخصيصها لقياس مستوى المنشآت الاقتصادية المرخصة في إمارة عجمان بهدف رفع جودتها والارتقاء بالخدمات المقدمة مما يعزز ثقة المتعاملين والمستهلكين ويسهم في رفع تنافسية الإمارة وذلك من خلال تبني معايير محكمة ليتم تقييم هذه المنشآت بمنتهى الشفافية، وبعد أن تتم عملية التقييم يتم الإعلان عن المنشآت المتميزة لتشكل نموذجـــاً يحتذى به لبقية المنشآت الاقتصادية في الإمـــارة. وأكد الحمراني بأن «التنافس في جودة الخدمات في المنشآت الاقتصادية هو هدفنا في تحقيق جودة الحياة».

ومن جانبه قال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي رئيس لجنة تقييم المنشآت الاقتصادية في الجائزة ومدير إدارة تنمية الأعمال بأن «هدفنا هو خـلـق بيئـــة تنــافســية بـيـــن المنشـآت الاقتصاديـــة فـــي إمارة عجمان وروح المنافسة بين أصـحـاب الـمـنـشــأة ودفعهم لتطــويــــر وتميــيز مشــاريعـهم التجـاريـة تطوير جـودة الخدمات المقـــدمـــة من المنــــشآت الاقتصادية، والترويـــج لـقطـاع الأعـمــال فـــي إمارة عـجـمـان، وتوطيد العلاقة وكسب ثقــة المـتعامليـــن مــن أصحاب المنشآت الاقتـصادية لإمارة عجــمان، وجــذب وتشجيــع الاستثــمار فـي إمـــــارة عـجمــان، وزيــــادة وعــي أصحاب المنشآت بالقوانين والاشتــــراطات ولوائــح الإمارة وتشجيعهم بالالتزام بها».

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