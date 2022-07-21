«أرجنتم كريك» تؤسس مقراً إقليمياً في أبوظبي بالشراكة مع «أبوظبي للاستثمار»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تقوم شركة شركاء أرجنتم كريك (أرجنتم كريك)، بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، بإنشاء مركز إقليمي جديد في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في المنطقة.

وتعتبر هذه الشراكة جزءاً من برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، الذي تبلغ قيمته 2 مليار درهم إماراتي (545 مليون دولار أمريكي)، والذي يدعم الشركات المبتكرة سريعة النمو، ويتضمن في ذلك الخدمات المالية. يهدف المركز الجديد لأرجنتم كريك، إلى زيادة فرص الوصول للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

يقع مقر أرجنتم كريك في الولايات المتحدة، وهي شركة متخصصة في صناديق ائتمان الأسواق الناشئة، وهي تستثمر في الفرص المميزة، والائتمان الخاص، والعائد المرتفع، والتمويل التجاري. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار، حوافز مالية وغير مالية لدعم إنشاء المركز الإقليمي لأرجنتم كريك في أبوظبي.

وأوضح المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لدى مكتب أبوظبي للاستثمار: «إن قطاعات البنوك والتأمين وإدارة الأصول في أبوظبي، هي التي تقود النمو الهائل في المنطقة، وسوف يستفيد من شراكة أرجنتم كريك مع مكتب أبوظبي للاستثمار، مجموعة كبيرة من القطاعات في المنطقة، بما في ذلك خدمات التصنيع والخدمات اللوجستية، والتمويل التجاري والأمن الغذائي، وذلك من خلال توفير فرص الوصول إلي سوق الشركات الناشئة، وخبراء الائتمان، لدعم الفرص الحالية والمستقبلية.

كما ستساعد هذه الشراكة في تطوير المواهب المحلية، ودعم النمو المستمر للبنية التحتية للخدمات المالية في أبوظبي، عن طريق معرفة الأسواق الناشئة، وتدفق الصفقات الجديدة. إن الشراكة التي تمت من خلال برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، توضح التزامنا المستمر بزيادة الابتكار في المجالات سريعة النمو، والذي سيخلق تقدماً مؤثراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي كل المنطقة».

سوف تسعى أرجنتم كريك إلى تنمية شراكات محلية وإقليمية، من أجل زيادة فرص وصول الاستثمار إلي المنطقة عبر قطاعات الصناعة، عن طريق الاستفادة من خبرتها في الأسواق الناشئة، ومن خلال تطبيق أفضل ممارسات إعادة الهيكلة والحوكمة. بالإضافة إلى استراتيجيته الرئيسة الخاصة بالأسواق الناشئة، فإن المكتب يركز على مجالات محددة، تشمل الأصول التي تركز على آسيا، وتمويل التجارة في مواد تحويل الطاقة، وعلى باقي استراتيجيات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح دانيال تشابمان، الرئيس التنفيذي ومدير قسم المعلومات في أرجنتم كريك: «أنا متحمس لشراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، وممتنًا لالتزامهم ودعمهم وتوجيههم الذي كان جزءاً لا يتجزأ من تسريع توسعنا في المنطقة. يمثل مكتبنا الإقليمي في أبوظبي، معلماً هاماً في التوسع الاستراتيجي للشركة لدعم منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، مع قرب أكبر من العملاء، وتدفق الصفقات، وزيادة المستثمرين في الفرص الحالية والمستقبلية. وقد ساهم الدعم الحكومي القوي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي سريع التطور وشامل، يساعد على الابتكار. وتوفر أبوظبي البنية التحتية وفرص الاستثمار ومواهب وطنية عالية المهارة، التي ستعزز علاقاتنا العالمية الحالية، وخبراتنا الاستثمارية. ونحن ملتزمون بخلق فرص قوية عبر قطاعات الصناعات الاستراتيجية، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الفصل التالي في رؤية التنمية والنمو في أبوظبي».

سوف تستفيد أرجنتم كريك من وصول أبوظبي إلى الأسواق العالمية والمواهب، وهي فترة زمنية مناسبة، تواكب الأسواق الدولية الرئيسة. علاوة على ذلك، يعمل نموذج عمل سوق أبوظبي العالمي لإدارة الشركات والأصول، على تعزيز بيئة عمل مناسبة لممارسي الصناعة، مع الحفاظ على مستويات مناسبة من توفير حماية للمستثمرين. واختيار سوق أبوظبي العالمي المركز المالي الدولي لأبوظبي، سيمكن أرجنتم كريك من الاستفادة من البصمة المحلية، والوصول إلى بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

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