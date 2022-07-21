1.4 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 379 مبايعة بقيمة 1.09 مليار درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 331.11 مليون درهم، و359 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 755.34 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 167 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 80 مليون درهم، وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 319.78 مليون درهم، منها 18 رهن أراضٍ بقيمة 148.89 مليون درهم، و78 رهن فلل وشقق بقيمة 170.89 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 77 مليون درهم، وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 43 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 35.4 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 9 ملايين درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الثانية بقيمة 7 ملايين درهم.

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