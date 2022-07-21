«مول الإمارات» يطلق خدمة تسوق «يهال زمان أول»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق «مول الإمارات» خدمة تسوق جديدة في «يهال زمان أول»، في المركز الثقافي الإماراتي الفريد، «زمان أول». بالتعاون مع «كوكوز» Cuckoo’s يمكن للأطفال الآن الاستمتاع بتجارب تعليمية مليئة بالمرح للاحتفال بالتراث الغني للبلاد وتقاليدها الجذابة، بينما يقوم الأهل بالتسوق. تعمل الخدمة في الأيام من الاثنين إلى الأحد من الواحدة ظهراً إلى العاشرة مساءً، حيث يتم عرض أفضل ما في الإمارات من تاريخها الماضي وحاضرها للسكان المحليين والمقيمين والسياح على حد سواء.

يقع «زمان أول» في الطابق الثاني بـ«مول الإمارات»، إلى جانب مقهى «أرماني»، حيث يجمع بين الفنون الحديثة والتقليدية، والخدمات المخصصة والترفيه اليومي. وبالنسبة للأطفال الذين يحبون الإبداع، لا ينبغي تفويت تجربة تاريخ الغوص للبحث عن اللؤلؤ، حيث يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و9 سنوات تصميم قطعة مجوهرات مخصصة لهم، وإنشاء تصاميم بالحناء والانغماس في أنشطة الفنون والحرف اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى ممارسة النشاطات، تعلم الرقص الإماراتي التقليدي، ولعب الألعاب الشعبية الإماراتية والغناء على ألحان الموسيقى الإماراتية التقليدية.

وتشمل خيارات الترفيه والتسلية أيضاً جلسات ممتعة لسرد القصص مع حكايات تقليدية من الإمارات العربية المتحدة وتجربة عرض جذاب للدمى.

وقال حسين موسى مدير «مول الإمارات» لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة بلد غني بالثقافة والتراث ويعكس القيم العربية التقليدية التي نفخر بالاحتفال بها. ومع بدء العطل الصيفية، ليس هناك وقت أفضل من هذا لتثقيف الأطفال بهذه القيم، والتعرف على تاريخ الأمة النابض بالحياة. ونحن نعلم من خلال رؤيتنا أن الزوار يبحثون عن تجارب متنوعة تلائم جميع أفراد الأسرة، ويتطلعون أيضاً إلى مساحات صديقة للأطفال في مراكز التسوق الخاصة بهم، لذلك يسعدنا تحويل تجربة التسوق إلى تجربة ثرية وتعليمية وثقافية للأطفال يمكن الاستمتاع بها على مدار السنة».

وعلى مساحة رائعة تبلغ 1100 متر مربع مؤلفة من تسع مناطق متميزة، يمكن للعائلات التي تزور «زمان أول» الانغماس في المعارض الفنية التي تسلط الضوء على أعمال الفنانين الإماراتيين الموهوبين. بالإضافة إلى مساحات تعرض السنوات الخمسين الماضية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى سوق إماراتي تقليدي، وتجربة سينمائية أولى من نوعها هي «مجلس السينما»، وهي عبارة عن بوتيك يوفر تجربة مخصصة لمشاهدة الأفلام الإماراتية. وتقدم المساحة أيضاً معرضاً حصرياً للأزياء الإماراتية بالتعاون مع مبادرة «زيّ»، وقطعاً من فن البوب من تصميم فنانين محليين وعالميين وتركيبات مستوحاة من المحيط والصحراء. بالإضافة إلى ذلك، لا تفوّت فرصة زيارة السوق الجديد كلياً الذي يضم العلامات التجارية المحلية، وكبار الفنانين والمصممين المتخصصين في المجوهرات والأزياء والفنون والحرف اليدوية وتجارب الطهي.

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