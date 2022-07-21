«سوندر» تشغل 401 وحدة في «برج ساس» بالخليج التجاري

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت ساس العقارية، عن توقع اتفاقية مع شركة«سوندر القابضة» Sonder Holdings، المتخصصة في قطاع الضيافة، وذلك لتشغيل وإدارة 401 وحدة من وحدات برج ساس في منطقة الخليج التجاري بدبي. ومن خلال الاتفاقية مع Sonder، يوفر البرج الراقي وحداته بأجود المواد والمرافق، التي تقدم أسلوب حياة يرتكز على اهتمامات السكان وراحتهم في قلب المدينة.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، يمتد التزام Sonder طويل الأمد، لتعمل الشركة المختصة بالجيل القادم من وحدات الضيافة، على إدارة الشقق الفندقية للإقامة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية. يقع برج ساس في منطقة الخليج التجاري، على مقربة من برج خليفة، ويضم 401 شقة سكنية مؤثثة بالكامل، ومجهزة بأفخم التجهيزات، تتراوح مساحاتها من استوديو إلى شقق من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف، بمساحات بناء إجمالية تفوق مليون قدم مربعة. ويضم البرج الفخم كذلك مساحات تجارية، منها مقهى، وعدد من المطاعم، وصالون وسبا، وحضانة، ومساحة مكتبية مشتركة، كما يمتاز بمرافقه المخصصة للسكان، والتي تضاهي مرافق الفنادق بمستوى 5 نجوم، ومنها بركة سباحة وجاكوزي وصالة رياضية ومناطق ألعاب الأطفال.

وترى ساس العقارية في هذه الاتفاقية، فرصة متميزة للمساعدة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للسياحة والأعمال، وذلك عبر التركيز على توجهات المسافرين التي تتغير بشكل مستمر. وسيتاح للمقيمين في الوحدات التي تديرها Sonder، الاستمتاع بتجربة تقنية متميزة، تمكنهم من إدارة إقامتهم بالكامل، عبر تطبيقها الخاص – بدءاً من حجز الغرف وتسجيل الوصول، وحتى طلب المناشف الجديدة وتوصيات الطعام.

وقال أحمد القاسمي، الرئيس التنفيذي لدى ساس العقارية: «يساعدنا الاتفاق مع شركة Sonder، لتكون مشغل برج ساس، في تحقيق غايتنا بتغيير مشهد التطوير العقاري، بشكل يجعل من العملاء ورغباتهم أولوية. يتمتع فريق الشركة بالخبرة الواسعة، والتطلعات التي نبحث عنها في شريك الأعمال، ما يجعلنا على ثقة من صواب اختيارنا للعمل معاً».

ومن جانبه، قال مارتن بيكارد، المؤسس المشارك والرئيس العالمي للعقارات لدى Sonder: «نفخر بشراكتنا مع ساس العقارية، والتي تعدّ من المطورين المرموقين في القطاع. وبافتتاح موقعنا الثالث في دبي، فإننا أصبحنا من أكبر الشركات المشغلة لمباني الشقق الفندقية المتكاملة بالمنطقة، والتي تعدّ من أبرز محاور تركيزنا في Sonder، حيث نحرص على بناء مستقبل الضيافة، وتطبيق أعلى معايير التصميم والتكنولوجيا التي تلبي احتياجات المسافر العصري، وتمنح المطورين الحرية والمرونة، بعيداً عن المسؤوليات التشغيلية اليومية».

من الجدير بالذكر، أن برج ساس هو أول مشاريع شركة ساس العقارية في دبي، ويقع في مركز المدينة، بينما تشمل مشاريعها الأخرى، ثلاثة مشاريع في جزيرة الريم بأبوظبي، وهي ون ريم آيلاند، ريم فايڤ وريم ناين.

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