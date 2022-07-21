81 % نمو الطلب لإصدار رخصة عقارية في عجمان خلال النصف الأول

المصدر: عجمان - البيان

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كشف التقرير نصف السنوي الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن إجمالي الرخص العقارية النشطة خلال النصف الأول من العام 2022 بلغ 841 رخصة، كما بلغ معدل نمو خدمة «طلب إصدار رخصة» 81% في حين ارتفع معدل نمو خدمة «طلب تجديد رخصة» بـنسبة 42 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

وأوضح المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن إمارة عجمان نجحت في تعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وحققت قفزة هائلة في مجال تقديم الخدمات الرقمية، حيث بات بإمكان المستثمرين إنجاز معاملاتهم في وقت قياسي وبإجراءات بسيطة ومزايا وتسهيلات كبيرة وطرق دفع سلسة وآمنة تلائم متطلبات رواد الأعمال وتدعمهم لتأسيس ومزاولة أعمالهم بكل سهولة ويسر وفي أي وقت ومن أي مكان.

وقال المهيري إن التحول الرقمي الذي حققته الدائرة انعكس إيجاباً على عدة أصعدة لا سيما سرعة إتمام المعاملات وتعزيز مستويات الرضا والسعادة لدى مختلف فئات المعنيين، مؤكداً أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري قامت بتطوير منظومتها الرقمية في سبيل توفير خيارات استثنائية للمتعاملين وتزويدهم بتجربة ذكية متكاملة تتماشى مع توجهات وتطلعات حكومة عجمان.

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