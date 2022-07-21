قمّة برج خليفة تقدّم عرضاً صيفياً للمقيمين في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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يدعو برج خليفة، أعلى مبنى في العالم وأحد أكثر معالم مدينة دبي استقطاباً للزوار المقيمين في كافة إمارات الدولة لاختبار تجربة مميّزة هذا الصيف، حيث أصبح بإمكان المقيمين في الإمارات زيارة «قمّة البرج» في برج خليفة والاستمتاع بالإطلالة الرائعة والمناظر الجميلة من الطابقين 124 و125 بسعر 60 درهماً إماراتياً فقط.

وتقع «قمّة البرج» داخل برج خليفة الشهير وتضمّ أعلى منصة خارجية للمشاهدة في العالم، لتمنح زوّارها فرصة للاستمتاع بإطلالات خلاّبة على المدينة من كافة الزوايا في تجربة ساحرة بأقلّ من نصف السعر العادي للتذكرة والذي يبلغ 159 درهماً إماراتياً.

ويسري العرض الصيفي لسعر 60 درهماً إماراتياً للتذكرة حتى 30 سبتمبر 2022، ويشمل كافة العطل الرسمية. وللاستفادة من العرض، يجب على الضيوف حجز تذاكرهم من خلال الموقع الإلكتروني tickets.atthetop.ae، وسيُطلب منهم عند الوصول إبراز الهوية الإماراتية للاستفادة من الفرصة المميّزة لهذه التجربة المدهشة.

كما تتوفّر التليسكوبات المكبّرة لمشاهدة مناظر من المدينة من مختلف الاتجاهات وإتاحة الفرصة للزوّار لتأمّل مناظر تشهد على جميع مراحل تاريخ دبي.

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