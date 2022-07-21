"المصرف المركزي": ارتفاع عدد موظفي البنوك في الإمارات إلى 33.88 ألف بنهاية الربع الأول

المصدر: وام

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كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري وسط تحسن النشاط الاقتصادي.

وأوضح المصرف المركزي - في تقرير المراجعة الربع سنوية وتقرير التطورات النقدية والمصرفية - أن عدد موظفي البنوك ارتفع إلى 33 ألفا و882 موظفا في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.6% أو ما يعادل 845 موظفا مقارنة بنحو 33 ألفا و37 موظفا بنهاية الربع الأول من العام الماضي 2021.

وبحسب المركزي، بلغت نسبة الزيادة في أعداد موظفي البنوك خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 1.2% أو ما يعادل 391 موظفا مقارنة بنحو 33 ألفا و491 موظفا في نهاية العام الماضي 2021.

وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع 27 ألفا و122 موظفا في البنوك الوطنية و6760 موظفا في البنوك الأجنبية.

وأشار المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 59 مصرفاً في نهاية الربع الأول من العام الجاري، تضم 22 مصرفاً وطنياً و37 مصرفاً أجنبياً، موزعة على عدد 585 فرعاً ما يعكس الاتجاه العام المستمر نحو الرقمنة.

وبلغ عدد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي العاملة في الدولة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 6 بنوك وبنك أعمال واحد، وظل عدد فروعها عند 6 فروع، فيما وصل عدد البنوك الأجنبية إلى 21 بنكاً و68 فرعاً.

من جهة أخرى، ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 42 وحدة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما ظل عدد مكاتب الصرف عند 20 مكتباً، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.

وذكر المصرف المركزي أن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي أدت إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي "ATM" على مدى السنوات العديدة الماضية، كما تستمر هذه التحسينات في تحقيق النتائج المنتظرة من خلال تعزيز العمليات السلسلة في النظام المصرفي.

وأوضح المصرف المركزي أن عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي وصل مع نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 10 بنوك أعمال و77 مكتب تمثيل و19 شركة تمويل و87 محل صرافة، و6 مكاتب للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.

ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة بلغ 4400 جهاز في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

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