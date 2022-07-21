158 % نمو الطلب على خدمات جمارك أبوظبي عبر «تم» في 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً ملحوظاً في الطلب على خدماتها عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» بنسبة 158% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، واستفاد منها 2860 متعاملاً، حيث وصلت عدد الطلبات عبر المنظومة 29849 طلباً في 2022، في مقابل 11561 خلال العام الماضي.

وحازت خدمة إصدار رقم مستورد على الأكثر طلباً بـ 12 ألفاً و579 طلباً، تلتها خدمة طلب رد التأمين بـ 12 ألفاً و39 طلباً، ثم الإفصاح المالي بـ 862 طلباً، وطلب إصدار شهادة للمركبات بـ 654 طلباً، وبإجمالي 25 ألفاً و514 شهادة تسجيل المركبات، ثم جاءت خدمة تجديد بطاقة تخليص بـ 619 طلباً.

وتقدم جمارك أبوظبي لمتعامليها 40 خدمة رقمية ذكية عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، توفر للمتعاملين تجارب خدمية سلسة وتتيح الوصول بشكل مباشر إلى المعلومات والخدمات التي يحتاجونها دون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للإدارة العامة للجمارك، مما يوفر عليهم الوقت والجهد والمال في إنجاز معاملاتهم.

ويأتي هذا النمو في الطلب على خدمات جمارك أبوظبي عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» انعكاساً للجهود التي بذلتها الإدارة العامة في رحلة التحول الاستراتيجي وأتمتة خدماتها بتحويلها جميعاً إلى عمليات رقمية بنسبة 100%، وتعزيز الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والاتحادي، بما يدعم تحقيق رؤية الإدارة بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.

وعملت جمارك أبوظبي على تطوير العديد من الخدمات الجمركية الرئيسية والفرعية بهدف الارتقاء بمستوى العمل الجمركي مطبقة أفضل الممارسات العالمية، لا سيما بإنجاز المعاملات بسرعة ودقة بما يعزز دور الجمارك في حفظ الأمن وتيسير التجارة والتحصيل الفعال للإيرادات، لجعل إمارة أبوظبي عاصمة للتجارة العالمية.

يذكر أن منظومة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة «تـــم» تُعتبر إحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسَرّعات التنموية «غدًا 21» التي يتم تطويرها بجهد تعاوني بين جميع الجهات الحكومية في أبوظبي. وتقوم «تـــم» بتوظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتوفير تجارب خدمية سلسة للمتعاملين في العاصمة أبوظبي.

وتعمل منظومة «تم» التي تديرها وتسيرها هيئة أبوظبي الرقمية، على تمكين مواطني ومقيمي وزوار أبوظبي للوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات الحكومية، وإنجازها عبر نقطة اتصال واحدة في أي وقت وأي مكان.

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