بيع فيلا «فريمد ألور» بدبي بـ 130 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة ألباغو، شركة التطوير العقاري لمجموعة من أفخم المشاريع السكنية والتجارية والفندقية، عن بيع فيلا «فريمد ألور» الفاخرة على السعفة جي من نخلة جميرا الشهيرة بسعر 35 مليون دولار (130 مليون درهم)، في خطوة تؤكّد على مكانة المجموعة ودورها الرائد في قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات والمنطقة ككل.

وتعد الفيلا، التي تستمد اسمها من جاذبيتها الطاغية والغامضة، أعجوبة هندسية فريدة وتحفة متميزة بالتصميم والديكور، من توقيع شركة إي إيه إيه - إمري أرولات المعمارية الحائزة على جوائز والشهيرة عالمياً بتطوير تصاميم معمارية عصرية. وتسعى شركة إي إيه إيه في جميع مشاريعها إلى تقديم تصاميم فريدة تجمع بين الحس الفني العالي والإبداع الفكري في طابعٍ مميز مستوحى من العادات والثقافات المحلية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مراد أييلديز، مؤسس مجموعة ألباغو العقارية ورضوان أييلديز، نائب رئيس مجلس الإدارة فيها: «يسرّنا جميعاً إنجاز صفقة بيع الفيلا المميزة والتحفة المعمارية، فريمد ألور، والتي سعينا من خلالها لتلبية مختلف متطلبات السوق والمستخدم النهائي بدقة متناهية، بالتعاون مع المهندس المعماري إمري أرولات. ويؤكد بيع هذه الفيلا الفاخرة على الثقة التي تضعها نخبة العملاء فينا، ودعمهم لنا لرسم ملامح قطاع العقارات الفاخرة في دبي. ومن المؤكد أن تعود فللنا الفخمة، في صف المليارديرات على السعفة جي من نخلة جميرا، بآثار إيجابية كبيرة على سوق العقارات الفاخرة في دبي، كما ترسخ عملية البيع هذه مكانة الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة ورفيعة المستوى».

وحصل إمري أرولات، الشريك المؤسس والمصمم الرئيسي للفيلا الفاخرة، على لقب أستاذ في هندسة العمارة من الأكاديمية الدولية للهندسة المعمارية، تقديراً لإنجازاته في تطوير مفاهيم الهندسة المعمارية المعاصرة. كما يتلقى أرولات دعوات متكررة للتحكيم في لجان رفيعة المستوى وإلقاء المحاضرات في عدة جامعات ومؤسسات أكاديمية مرموقة على مستوى العالم. ويعتقد أرولات بأهمية البحث والتدقيق في متطلبات كل مشروع على حدة، لعكس خصائصه الاجتماعية والنفسية من خلال تصميمه.

وتمتد الفيلا، التي تضم خمس غرف نوم، على مساحة 16 ألف قدم مربعة، بمساحة داخلية تبلغ 18 ألف قدم مربعة تتوزع على أربعة طوابق تشمل القبو والطابق الأرضي والأول والثاني، وتُعدّ عملاً فنياً عصرياً يجمع بين أساليب ولمسات معمارية متناسقة بإلهام من المعايير والمفاهيم الفنية العصرية. ومن المقرر انتهاء العمل على الفيلا في الربع الأخير من العام الجاري، لتكون أحد أبرز معالم المشهد المعماري بدبي.

ومن جانبه، علق إمري أرولات، المصمم الشهير، على تصميم فيلا فريمد ألور بالقول: «سُررت جداً بالتعاون مع مجموعة ألباغو في تصميم هذه الفيلا الفاخرة وتقديم تحفة فنية استثنائية. وأردنا في البداية ابتكار تصميم معماري فريد من نوعه، ونحن سعداء بنتائج عملنا، إذ تنفرد الفيلا بتصميم هندسي مُحكم، تضفي عليه المواد التي استخدمناها طابعاً من الاستقرار والهدوء. وتتوسط الفيلا ردهة استقبال لسهولة التنقل بارتفاع ثلاثة طوابق مع إطلالة بانورامية على البحر. وتضم غرف النوم الداخلية مساحاتٍ إضافية للدراسة أو العمل أو ممارسة الهوايات المفضلة مع إطلالات خلابة على البحر، إلى جانب حدائق ومساحات خضراء متفرقة».

وتتضمن الفيلا أيضاً مرافق متعددة، مثل السينما المنزلية والنادي الرياضي الخاص وحوض السباحة المتماهي مع الأفق وردهة الاسترخاء وركن المشروبات على السطح. وتمثّل هذه المرافق المذهلة إضافة غنية وفريدة على تصميم الفيلا الجذاب والرائع. وتتميز فريمد ألور بتصميم استثنائي وموقع فريد في صف المليارديرات على نخلة جميرا، بالإضافة إلى إطلالاتها البانورامية المذهلة على الخليج العربي وكُلٍّ من فندق أتلاتنس ومنتجع رويال أتلانتس. كما تضم الفيلا مرآباً فسيحاً ومتطوراً تحت الأرض، والذي يشكّل الميزة المشتركة الحصرية بين جميع فلل ألباغو العقارية في صف المليارديرات في نخلة جميرا.

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