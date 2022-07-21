«فورتشن»: طموح هائل لدبي في «ويب 3»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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ذكرت مجلة «فورتشن» الأمريكية أن دبي لديها طموح هائل في ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، وأوضحت أن «ويب 3» يستأثر بجزء كبير من هذا الطموح. ونشرت المجلة تقريراً عن بناء اقتصاد عصري يستند بالأساس إلى التقنية الحديثة بدبي، ومنها «ويب 3»، وهو مُصطلح يشير إلى الموجة الثالثة المستقبلية من إبداع الإنترنت، ويشمل مفاهيم اللامركزية، تقنيات سلاسل الكتل «بلوك تشين» المُستخدمة في تخليص التعاملات الحكومية، والاقتصادات القائمة على الرموز.

وأوضح التقرير أن أحدث خطوة على طريق تحقيق هذا الطموح إطلاق «استراتيجية دبي للميتافيرس». وأضاف التقرير أن هذا الإطلاق يأتي في سياق مسعى دبي لاستقطاب المزيد من الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والمنصات المتخصصة في تداول الأصول الافتراضية.

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