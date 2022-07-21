«فيتش» تتوقع نمو ربحية بنوك الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقعت «فيتش» العالمية لخدمات التصنيف الائتماني ارتفاع مستويات الربحية لدى بنوك الإمارات خلال العام المقبل 2022-2023، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط وأيضاً سعر الفائدة.

وبحسب تقرير المؤسسة أمس عن القطاع المصرفي الإماراتي، والآفاق المستقبلية لأدائه، فإن زيادة سعر الفائدة في مصارف الإمارات بقيمة 200 نقطة أساس، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة متوقعة في قيمة الأرباح التشغيلية للمصارف بنحو 11%، فيما من المتوقع أن ترفع معدل الأرباح التشغيلية / الأصول المعرضة للمخاطر، وهو المعدل الذي يعد بمثابة المقياس الرئيسي لربحية البنوك لدى «فيتش»، إلى 40 نقطة أساس.

وأكدت «فيتش» أن الأوضاع داخل مصارف الإمارات فيما يتعلق بالسيولة ما زالت إيجابية ومواتية، مدعومة في ذلك بنمو طفيف في القروض. وعليه، توقع التقرير ارتفاع مؤشر هامش الفائدة الصافي في بنوك الدولة العام المقبل.

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