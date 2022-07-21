تأثير عالمي لخيارات «أديا» الاستثمارية

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت «بلومبرغ» أن الخيارات التي يتخذها جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» بشأن توجهاته وتفضيلاته الاستثمارية تُؤثر في العالم أجمع، بُحكم القيمة الإجمالية للأصول التي يمتلكها الجهاز، والتي تبلغ 829 مليار دولار، وتجعله مستأثراً منذ عدة سنوات متتالية بالمركز الثالث عالمياً بين كافة صناديق الثروة السيادية، من حيث إجمالي الأصول.

وأوضحت في تقرير أمس عن التحولات التي بدأ «أديا» يُجريها على توجهاته الاستثمارية، أن «أديا» مرّ خلال الفترة التي أعقبت تفشي «كوفيد 19» بعملية تغيير في البنية، وأيضاً في القرارات الاستثمارية، هي الأكبر حجماً على مدار عمره الذي يبلغ 46 عاماً.

واستعرض أمثلة على التغييرات الأخيرة التي أجراها «أديا» على سياساته الاستثمارية، موضحاً تأثيرها العالمي. وأفاد التقرير بأن «أديا» صار واحداً من أكبر المستثمرين على مستوى العالم في قطاع العقارات بالولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أن «أديا» أجرى خلال الفترة الأخيرة عدة صفقات نوعية، منها استحواذه على حصص في شركة قاطرات السكك الحديدية الألمانية، في قطاع الطاقة بأمريكا وفي أكبر شركة لخدمات الإنترنت بإندونيسياكما يتطلع الصندوق إلى المزيد من الفرص الاستثمارية في الأسواق الخاصة.

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