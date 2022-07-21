1.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 455 مبايعة بقيمة 1.02 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 254.62 مليون درهم و409 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 769.75 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 71 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم، وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 65 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 266.45 مليون درهم منها 11 رهونات أراضٍ بقيمة 34.73 مليون درهم و85 رهونات فلل وشقق بقيمة 231.72 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة السطوة بقيمة 96 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 17 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 41.34 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 8 ملايين درهم.

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