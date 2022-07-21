«سيتي ماكس» يدعم فريق إدارته العليا للتوسع محلياً وإقليمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت فنادق سيتي ماكس، العلامة الفندقية التابعة لمجموعة لاند مارك، عن تعيين نضال سلوم مديراً لفندق سيتي ماكس في رأس الخيمة الذي يتألف من 204 غرف. كما سيتولى سلوم إدارة عمليات عقارين آخرين في سيتي ماكس في مدينة أسوان في مصر.

ويمتلك نضال سلوم مهارات قيادية وكفاءة عالية في تحقيق نتائج إيجابية، مع خبرة واسعة تمتد لـ 15 عاماً في العمل مع عدد من أشهر العلامات الفندقية في المنطقة، التي أسهمت في إرساء مفاهيم جديدة في القطاع.

وتعليقاً على استلامه المنصب الجديد، أكد سلوم أنه يتطلع إلى مواصلة مسيرة التميز في قطاع الضيافة، والذي أتاح للفندق ترسيخ مكانته المتميزة في رأس الخيمة مع ازدهار مشهد قطاع الضيافة في الإمارة. ويشكل فريق العمل في فندق سيتي ماكس رأس الخيمة نموذجاً رائعاً للعمل الجماعي.

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