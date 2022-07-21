403 ملايين درهم أرباح «الجرافات البحرية الوطنية» بنمو 74%

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت شركة الجرافات البحرية الوطنية، المجموعة المتخصصة عالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: NMDC، قفزة في صافي أرباحها بنسبة بلغت 74,4% خلال النصف الأول من عام 2022، لتصل إلى 403 ملايين درهم، مقارنةً بصافي أرباحها البالغ 231 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

كما حققت المجموعة نمواً في إيراداتها بنسبة 8,5%، لتصل إلى 3,55 مليارات درهم، مقارنة بإيرادات النصف الأول 2021 والبالغة 3,27 مليارات درهم. وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 13.32 مليار درهم ، بزيادة قدرها 3% عن إجمالي أصولها البالغ 12.92 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «تمكنّا من مواصلة تحقيق نتائج ونسب نمو متميزة في الأرباح والإيرادات، الأمر الذي يدل على نجاح توسعنا الاستراتيجي».

من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: «نتطلع إلى المضي في استراتيجية التوسع، ودخول مجالات جديدة وأسواق جديدة. ولذلك، نستثمر في تعزيز إمكانات أسطولنا البحري المتطور، في حين يعكس إطلاق شركة سفين سعينا الدائم لإبرام الشراكات التي تحقق التنويع في أعمالنا وتدعم توسعنا».

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