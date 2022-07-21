362 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» بنمو 25%

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 25%، حيث بلغت 361.9 مليون درهم عن الستة أشهر الأولى من هذا العام مقابل 289.5 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة، في حين بلغت الأرباح التشغيلية 497.2 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 417.3 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق بارتفاع وقدرة 19.1%.

بينما ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 9.2% ما يعادل ارتفاعاً قدرة 49.3 مليون درهم ليبلغ 587.3 مليون درهم فترة ستة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنه بـ 538.0 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق.

فيما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 23.5% لتصل إلى 184.1 مليون درهم مقارنه بـ 149.0 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق.

وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 274.3 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 269.8 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2021 بارتفاع هامشي وقدره 4.5 ملايين درهم مع تحسن نسبة المصاريف إلى الدخل لتصل إلى 35.6%.

وسجل المصرف زيادة في صافي مخصصات انخفاض القيمة، حيث بلغت 135.3 مليون درهم، مقارنة بـ 127.8 مليون درهم للفترة السابقة، بزيادة قدرها 7.5 ملايين درهم أو 6%.

وقد استقرت الميزانية العمومية للمصرف عند إجمالي أصول بلغت 56.1 مليار درهم كما في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 55.0 مليون درهم عن نهاية العام السابق بزيادة قدرها 1.1 مليار درهم أو ما يعادل 2%.

وقد داوم المصرف على الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية، حيث بلغت 14.4 مليار درهم بمعدل 25.8% إلى إجمالي الموجودات مقارنة بـ 14.3 مليار درهم ما نسبته 26.1% من إجمالي الموجودات عن نهاية العام السابق.

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