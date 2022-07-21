صعود قوي للأسهم المحلية.. والسيولة 1.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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واصلت أسواق الأسهم المحلية أمس الصعود للجلسة الخامسة على التوالي بدعم ارتفاع أسهم قيادية، وسط ترقب المستثمرين إعلان إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.8% بدعم صعود جميع القطاعات ما عدا النقل، كما صعدت أسهم «تعاونية الاتحاد» 2.7% في ثالث يوم إدراج، وارتفع «ديوا» 0.4% و«تيكوم» 0.4%، كما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.4% ليغلق عند 9375 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.5 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم بأبوظبي و 219 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 229 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 74 مليون سهم في دبي ونحو 155 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 13375 صفقة.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.8% ليغلق عند 3212 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 0.6% مع ارتفاع «إعمار للتطوير» 1.2% و«ديار» 1% و«إعمار العقارية» 0.6% و«الاتحاد العقارية» 0.4%. كما صعد قطاع البنوك 1.3% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2% و«دبي الإسلامي»1%، وارتفع قطاع الاستثمار 0.5% مع صعود«سوق دبي المالي» 1.2% و«شعاع كابيتال» 1.8%، بينما استقر «دبي للاستثمار» دون تغير يذكر.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.4% ليغلق عند 9375 نقطة وفي قطاع العقار صعد «الدار» 1.8% و«رأس الخيمة العقارية» 0.1%. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «أبوظبي الأول» 1.5% و«أبوظبي التجاري» 3.4%، بينما استقر «العالمية القابضة» عند إغلاقه السابق، و صعد «بروج» 2.1%، وفي قطاع الطاقة صعد «أدنوك للحفر» 1.2%، بينما تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.4% واستقر «دانة للغاز» دون تغير يذكر. وفي قطاع الاتصالات صعد «اتصالات» 2.6%، بينما نزل «ياه سات»0.4%.

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