3.8% ارتفاعاً سنوياً في حجم التجارة البينية الإماراتية البريطانية

المصدر: دبي- سيد صالح

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سجلت القيمة الإجمالية للتجارة بين الإمارات والمملكة المتحدة ارتفاعاً بنسبة 3.8% في نهاية عام 2021، بالمقارنة مع نهاية عام 2020.

وبحسب بيانات وإحصاءات رسمية صادرة عن «وزارة التجارة الخارجية» البريطانية، فقد بلغت القيمة الإجمالية للتجارة البينية في نهاية العام الماضي 13.1 مليار إسترليني «57.66 مليار درهم».

واستأثرت الصادرات البريطانية إلى الإمارات على مدار عام 2021 بقيمة 8.2 مليارات إسترليني «36.1 مليار درهم»، من القيمة المذكورة أعلاه، بانخفاض نسبته 2.0%، أو ما يُعادل 146 مليون جنيه إسترليني، بالمقارنة مع نهاية عام 2020.

وعلى الجانب الآخر، بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى المملكة المتحدة حتى نهاية العام الماضي 4.9 مليارات جنيه إسترليني «36.1 مليار درهم»، بارتفاع نسبته 15.1%، أو ما يُعادل 638 مليون جنيه إسترليني، بالمقارنة مع نهاية عام 2020.

وأفادت البيانات بأن ترتيب الإمارات هو الــ 24 على قائمة أكبر الدول الشريكة تجارياً للمملكة المتحدة، من حيث حجم التجارة البينية مع المملكة. وأضافت البيانات أن حجم التجارة البينية الإماراتية يبلغ 1% من إجمالي التجارة الخارجية لبريطانيا.

وتطرقت البيانات إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فذكر أن القيمة الإجمالية للاستثمارات البريطانية المُباشرة في الإمارات على مدار 2021 بلغت 7.4 مليارات جنيه إسترليني «32.6 مليار درهم» وأضافت أن هذه الاستثمارات تبلغ 0.4% من إجمالي الاستثمارات البريطانية المُباشرة في دول العالم على مدار 2021.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المملكة المتحدة على مدار العام الماضي 12.2 مليار إسترليني «53.6 مليار درهم»، لتمثل نسبة 0.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة خلال عام 2021.

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