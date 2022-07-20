«لامار» تطوّر مشاريع عقارية جديدة بـ 4.5 مليارات على قناة دبي المائية

المصدر: دبي – بشار باغ

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كشف عبد الله العجاجي، الشريك التنفيذي لشركة لامار للتطوير العقاري، أن الشركة بصدد إطلاق مشروعين عقاريين على قناة دبي المائية بتكلفة تجاوز 4.5 مليارات درهم.

وأوضح في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أن المشروع الأول يقع بجانب حديقة الصفا على شارع الشيخ زايد، ويجري تطويره بالتعاون مع نخبة المصممين المعماريين في العالم، ويضم مجمعاً سكنياً متكاملاً من أبنية متعددة تضم بين 300 لغاية 400 وحدة سكنية، بما يشمل شققاً مخدّمة وشققاً بعلامة فندقية فاخرة وفندق خمس نجوم، إلى جانب منافذ راقية للتجزئة ومطاعم ومقاه، وسيقام المشروع على مساحة طابقية بنحو 1.6 مليون قدم مربعة، وتصل تكلفته التقديرية الإجمالية نحو 4 مليارات درهم، على أن يتم اكتمال تفاصيل وتصاميم المخطط الرئيسي للمشروع مطلع العام المقبل.

أما المشروع الثاني فيشكل امتداداً للنجاح الذي حققته قصور «سي ميرور» في جزيرة «جميرة باي»، والتي شكلت باكورة مشاريع لامار للتطوير، حيث شيدت الشركة 18 فيلا فاخرة بمساحات تفوق 15 ألف قدم لكل منها وتم بيعها بالكامل بعد طرحها في السوق عام 2021، وبلغت مبيعات المشروع أكثر من 1.4 مليار درهم بواقع 80 مليون درهم لكل فيلا.

وأشار العجاجي إلى أن لامار ستطلق مشروعاً بقيمة 500 مليون درهم يحمل نفس الاسم التجاري «سي ميرور ريزيدنسز» على قناة دبي المائية، بجانب فندق «فورسيزونز» موضحاً أن المشروع عبارة عن مبنى حصري لشقق البنتهاوس الفاخرة، يمتد على 6 طوابق بوحدات متعددة المساحات تضم شقق 3 و4 غرف وشقق «دوبلكس»، وسيتم الانتهاء من اعتماد التصميم النهائي للمشروع بنهاية العام الجاري.

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