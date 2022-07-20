165.3 مليوناً أرباح "أم القيوين الوطني" النصفية بنمو 26%

المصدر: أم القيوين - البيان

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حقق بنك أم القيوين الوطني صافي ربح 165.30 مليون درهم للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022. وقد شهد صافي ربح البنك ارتفاعاً بنسبة 25.72% مقارنة بذات الفترة عن العام الماضي، والتي بلغ من خلالها صافي الأرباح مبلغاً وقدره 131.48 مليون درهم لفترة الأشهر الستة من العام المنصرم بسبب التحسين في البيئة الخارجية.

بلغت نسبة التكلفة الحالية على التحلي بالحكمة وعمل مخصصات لضمان اتخاذ المحاذير الكافية خلال هذه الفترة الصعبة.

يحتفظ البنك بضمانات ومخصصات محددة بنسبة تصل إلى 195.66% للغالبية العظمى من القروض غير العاملة، وهو ما يعكس الإدارة الحكيمة والرقابة الفعالة لمحفظة القروض والسلفيات.

وبلغ إجمالي الأصول 13.35 مليار درهم وفق النتائج الرئيسية الأخرى للبنك كما في 30 يونيو 2022، واستقر معدل الودائع إلى القروض والسلفيات بنسبة 123.86%.

وتحسنت نسبة كفاية رأس المال لتصبح 44.51% كما في 30 يونيو 2022 لتستمر لتكون أعلى بكثير عن الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لإرشادات بازل III مما يوفر فرصاً للاستفادة وزيادة التوسع. كما أن هناك ثباتاً قوياً في نسبة الشق الأول من رأس المال (Tier 1)، حيث بلغت النسبة 43.37%.

وارتفع رأس المال إلى 2 مليار درهم خلال الربع الثاني مع إصدار أسهم منحة. بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.11 مليارات درهم.

وحافظ البنك بثبات على مستوى عالٍ من السيولة واستقرار في نسبة القروض والسلفيات إلى الموارد الثابتة بلغت 164.33% كما في 30 يونيو 2022. مقابل الحد الأدنى المقرر من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمقدر بـ100%.

وبلغت نسبة صافي التمويل الثابتة كما في 30 يونيو 2022 ـــ بحسب معايير بازل III ـــ نسبة 118.20% مقارنة مع الحد الأدنى المحدد، وهو 100%، مما يمكّن البنك من زيادة نطاق محفظة القروض.

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