1.4 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» النصفية بنمو 30%

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق نمو بنسبة 30% على أساس سنوي في صافي أرباحه والتي بلغت 1.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 1.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو القوي للإيرادات، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف وتخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار. وسجلت إيرادات المصرف في النصف الأول من عام 2022 نمواً بنسبة 7% لتبلغ 2,84 مليار درهم مقابل 2,65 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، نتيجة لزيادة الدخل من غير مصادر التمويل بواقع 11% على أساس سنوي ليبلغ 1,17 مليار درهم مدفوعاً بزيادة الرسوم والعمولات بنسبة 26%، والدخل من التمويلات بمقدار 5% ليبلغ 1,67 مليار درهم بفضل نمو تمويل العملاء.

وأسهم التطبيق الناجح لعمليات ضبط التكاليف والاستثمار المستمر في المبادرات الرقمية في انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 0.2% على أساس سنوي لتبلغ 1,16 مليار درهم إماراتي، ما أدى إلى تحسّن معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 3.1 نقاط مئوية ليسجل 40.9%. وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 38% على أساس سنوي لتبلغ 227 مليون درهم إماراتي، ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام. وتزامن هذا الانخفاض مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بواقع 8.5 نقاط مئوية لتبلغ 123.7%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 142 مليار درهم نتيجة لنمو إجمالي التمويل بواقع 10%، ونمو محفظة الاستثمارات بنسبة 30%. وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 115 مليار درهم إماراتي بالتوازي مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز قوي لرأس المال حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.8% ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 18.0%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 85.1% والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 17.4%.

أداء متميز

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً قوياً بنسبة 30% في صافي أرباحه على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2022 نتيجة الزيادة الكبيرة في أصوله وإيراداته وإجمالي تمويله. ويعكس هذا الأداء المتميز الزخم القوي الذي سجلته الأعمال الأساسية للمصرف ضمن إطار استراتيجيته للنمو لعام 2025، إلى جانب تحسن التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكلي. وأسهم التقدم الكبير الذي أحرزه المصرف في تطبيق مبادرات النمو الاستراتيجية واستثماراته في المنتجات والخدمات والتقنيات المالية في تحقيق النتائج المنشودة، حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 3.7 نقاط مئوية ليبلغ 17.3%، ما يؤكد أننا على المسار الصحيح نحو تحقيق هدفنا المتمثل بزيادة هذه النسبة إلى 20%.

وتمثلت أهم إنجازات المصرف خلال النصف الأول من العام في إصدار أولى تقاريره المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي يؤكد على التزامنا الراسخ بدمج الخدمات المصرفية الإسلامية المتميزة مع أرقى مبادئ الاستدامة في جميع عملياتنا، فضلاً عن التزامنا بأفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة والنزاهة والبيئة والمجتمع والتنوع. ويأتي تركيزنا المتجدد على الاستدامة بالتزامن مع التحضيرات الخاصة باستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في دولة الإمارات خلال العام القادم، وحصول مصرف أبوظبي الإسلامي على جائزة»«أفضل مصرف إسلامي لعام 2022» من مجلة ذا بانكر التابعة لمجموعة فايننشال تايمز.

ونتطلع قدماً لمواصلة العمل على توفير قيمة مضافة إلى جميع الجهات المعنية بما يتماشى مع طموحاتنا الرامية لترسيخ حضورنا كأكثر المصارف الإسلامية ابتكاراً في العالم. كما ننظر بثقةٍ إلى التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات والمنطقة عموماً، وسنواصل السعي لتسريع وتيرة تقدمنا بما يعود بالنفع على الجهات المعنية وعملائنا الكرام على حد سواء.

تحقيق نمو قوي

وقال ناصر العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «لقد برهن أداؤنا المتميز خلال النصف الأول من عام 2022 على التزامنا الراسخ بتقديم أفضل المنتجات والخدمات إلى عملائنا الكرام، وتوفير قيمة مضافة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة. ويتجلى هذا الأداء الإيجابي في مختلف أعمالنا، حيث نجحت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بتحقيق نمو قوي خلال هذه الفترة. وقد أسعدني على وجه الخصوص، نجاحنا في تسجيل أداء متميز وزيادة الدخل من الرسوم، ودعم مستويات التدفقات لعمليات الاكتتاب العام الأولي وإصدار أسهم جديدة، والتي أدت بمجموعها إلى إحراز نمو قوي في الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي.

ويعكس هذا الأداء المالي المتميز مدى تركيزنا على مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة بالنمو لعام 2025، والنجاحات المتلاحقة لمصرف أبوظبي الإسلامي، ومن بينها حضوره الرائد في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة في دولة الإمارات من خلال إطلاق أول بوابة لواجهة برمجة التطبيقات تابعة للمصرف، وتوقيع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة فيزا للمساهمة في تعزيز نمو خدمات الدفع الرقمي. كما قمنا بتوسيع نطاق مساهمتنا في المجتمع الإماراتي من خلال رعاية كأس رابطة المحترفين في كرة القدم لمدة ثلاثة أعوام، ودعم المواهب الوطنية الإماراتية ليصبحوا قادة بارزين في قطاع الخدمات المالية، وإتاحة إمكانية تملّك المنازل على نطاق أوسع من خلال تقديم منتجات مصرفية مبتكرة.

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم بمركز راسخ لرأس المال والسيولة النقدية، ما يتيح له مساعدة العملاء والشركات والاقتصاد الإماراتي على تحقيق التقدم والازدهار، بالإضافة إلى امتلاكه واحدة من أكثر قواعد العملاء نشاطاً على القنوات الرقمية بالمقارنة مع جميع المصارف في المنطقة. وسنواصل العمل على تحديد مجالات النمو الجديدة والاستثمار في مواردنا لتحقيق مزيد من التميز في خدمة العملاء. ونعتقد أن لدينا فرصاً مهمة للنمو في الوقت الذي نواصل فيه سعينا الحثيث لفتح آفاق جديدة أمام قطاع الخدمات المصرفية الإماراتي، والارتقاء بقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم.

تحسن الظروف الاقتصادية

وقال محمد عبدالباري الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل مصرف أبوظبي الإسلامي خلال النصف الأول من عام 2022 نمواً في صافي أرباحه بنسبة 30% على أساس سنوي لتبلغ 1.4 مليار درهم. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بزيادة قدرها 7% في الإيرادات وانخفاضاً بنسبة 0.2% في النفقات، ما أدى إلى تحقيق زيادة كبيرة في العوائد على حقوق المساهمين بلغت نسبتها 17.3%. واستناداً إلى مقوماتنا الاقتصادية الراسخة وقدرتنا على اتخاذ قرارات مدروسة، نجحنا في تحقيق نمو قدره 10% في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وزيادة إجمالي تمويل العملاء على أساس سنوي. وتجلى تحسن الظروف الاقتصادية للمصرف في انخفاض خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 38%، ما عزز نظرتنا الإيجابية تجاه التوقعات المتعلقة بأدائه خلال الفترة المتبقية من العام. وبدأت استثماراتنا المتواصلة في مجال التحول الرقمي للعملاء تؤتي ثمارها، حيث شهدنا تحسناً ملحوظاً في نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 3.1 نقاط مئوية ليسجل 40.9%. وتتيح لنا المكانة القوية التي نتمتع بها اليوم مواصلة الاستثمار للحفاظ على حضورنا الرائد في مجال الابتكار.

وقد عكس أداؤنا القوي في النصف الأول من العام الحالي منهجيتنا المتوازنة والمتمثلة في تنويع محافظنا الاستثمارية وزيادة كفاءة عملياتنا التشغيلية، والتي قادتنا إلى تعزيز جودة الأصول والارتقاء بممارسات إدارة الائتمان. وقد حافظ هامش الربح الصافي للمصرف على استقراره، فيما برهنت ميزانيتنا العمومية على قوة السيولة النقدية والتمويلات ومعدلات رأس المال. وفيما نتطلع قدماً نحو المستقبل، فإننا نواصل الحفاظ على زخم نمونا والبناء على نجاحاتنا السابقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز