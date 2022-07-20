«الحمرا» تطلق المرحلة الثانية من «جزيرة فالكون» بمليار درهم

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «الحمرا»، شركة التطوير والاستثمار العقاري في إمارة رأس الخيمة، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها السكني الراقي «جزيرة فالكون» المشروع العمراني الذي تبلغ تكلفته الإجمالية مليار درهم، وذلك عقب الإطلاق الناجح للمرحلة الأولى من المشروع وبيع جميع وحداتها.

ويقع مشروع «جزيرة فالكون» الذي يتم تنفيذه على عدة مراحل، وسط جزيرة خاصة في «قرية الحمرا» الحائزة على الجوائز، والتي تقع بدورها ضمن ممر النمو في رأس الخيمة الممتد من جزيرة الحمرا إلى جزيرة المرجان، وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع 127 وحدة سكنية تشمل منازل «تاون هاوس» شبه متصلة مطلة على القناة، وفللاً مستقلة ذات إطلالة بحرية، ويمكن للمستثمرين الاستفادة من خيارات الدفع المرنة بما يشمل خطط ما بعد التسليم.

وعدا عن تصاميمه العمرانية المهيبة ومساحاته الواسعة المفعمة بالهدوء والسكينة ومرافقه المتطورة، يعتمد مشروع «جزيرة فالكون» نهجاً صديقاً للبيئة في تصميم وإنشاء وحداته السكنية مع اتباع أعلى المعايير المعتمدة في مجال كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، والحد من التلوث، وسيتم تنفيذ ذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة والصديقة للبيئة مثل استثمار موارد الطاقة الشمسية، والاستفادة من المنتجات الخضراء المعتمدة والمواد منخفضة الانبعاثات، وتزويد كل وحدة سكنية بمحطات شحن مخصصة للسيارات والعربات الكهربائية.

وأوضح بينوي كوريان، المدير التنفيذي لـمجموعة «الحمرا»، يعكس الإقبال القوي للمستثمرين الدوليين على وحدات المرحلة الأولى من مشروع «جزيرة فالكون» مدى جودة عروضه، وعوائده طويلة الأجل، وشعبية رأس الخيمة كوجهة جذابة للإقامة وقضاء العطلات؛ ونحن واثقون من تحقيق استجابة مماثلة لوحدات المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن مشروع «جزيرة فالكون» الذي يتم تنفيذه على عدة مراحل بتكلفة إجمالية مليار درهم، يمثل جزءاً من خارطة طريقنا الإستراتيجية للأعوام من 2023-2027، والتي تهدف إلى حفز النمو المستدام من خلال إطلاق مشاريع تتماشى مع رؤية الإمارة بأن تصبح واحدة من الوجهات الاستثمارية والتجارية والسكنية والسياحية الرائدة.

وأضاف: يخصص المشروع 70% من الجزيرة للمساحات المفتوحة لتقديم أنماط حياة متفوقة في الإمارة، وسيكون قريباً أيضاً من ملعب جولف عالمي المستوى ومسار للتنزه بطول ثلاثة أميال إضافة إلى مجموعة من مشاريع «الحمرا» الفاخرة في قطاع الضيافة على غرار «والدورف أستوريا رأس الخيمة» و«ريتز كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا» و«منتجع سوفيتيل شاطئ الحمرا» المرتقب، وفندقي «ماكس» و«شتيجنبرجر» التابعين لشركة «دويتشه للضيافة».

ومن المزايا الرائعة الأخرى للمشروع قربه من «مرسى ونادي الحمرا لليخوت» الذي يضم عبّارة من المرسى وإليه، حيث يمكن لسكانه الرسو بقاربهم والاستمتاع بركوب العبارة إلى منزلهم. ويشتمل المجمع أيضاً على مرافق متميزة مثل مسبح مخصص للسيدات، ونادٍ رياضي مزود بأحدث المعدات، ومركز اجتماعي، ومسارات للمشي وملعب تنس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز