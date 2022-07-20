1.4 مليار درهم أرباح «المشرق» بنمو 17% بالنصف الأول من 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك «المشرق»، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات، عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022، وارتفعت الأرباح الصافية في النصف الأول من عام 2022 لتصل إلى 1.4 مليار درهم، وبلغت الأرباح التشغيلية 1.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة بلغت 17% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 كنتيجة لارتفاع الدخل التشغيلي.

وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليبلغ 3.3 مليارات درهم نتيجة زيادة صافي إيرادات الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي.

وأشارت نتائج البنك النصفية إلى أن معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي لا يزال مرتفعاً عند 44.2% (47.5% اعتباراً من ديسمبر 2021).

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 109.3 مليارات درهم، وبلغت نسبة الأصول السائلة 27.6% في يونيو 2022 (29.0% في ديسمبر 2021).

كما وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 13.6%، وبلغ معدل رأس المال من الشق الأول 12.4% في يونيو 2022.

وشهدت القروض والسلف نمواً بنسبة 10% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 89.7 مليار درهم إماراتي.

وحافظت نسبة القروض إلى الودائع على استقرارها عند 82% في نهاية يونيو 2022.

وأكدت النتائج تحسن بيئة الائتمانـ حيث انخفضت مخصصات القروض المتعثرة من 1.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021 إلى 466 مليون درهم في النصف الأول لهذا العام.

كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4.6% في نهاية يونيو 2022، مقابل 5.2% في نهاية ديسمبر 2021.

وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 6.6 مليارات درهم، وتم تحسين معدل تغطية القروض لتصل نسبتها إلى 132.1% في 30 يونيو 2022 مقابل 128.2% في ديسمبر 2021.

نمو جيد

قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: «يسعدني الإعلان عن تحقيق المشرق لنمو جيد في صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام 2022. وفي ظل ظروف السوق الحالية، فإن تحقيق زيادة في صافي الأرباح والتي بلغت 1.4 مليار، يمثل إنجازاً لا يستهان به، ومصدر فخر واعتزاز لجميع موظفي وشركاء البنك».

«جاء هذا النمو في صافي الأرباح على خلفية نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 17% مقارنة بالنصف الأول من العام 2021، وذلك نتيجة لارتفاع معدلات الدخل التشغيلي. كما يعتبر معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي الذي سجله البنك عند 44.2% من أفضل المعدلات على الإطلاق في القطاع المصرفي. وتعد هذه النتائج المميزة شهادة حقيقية على الجهود التي يبذلها فريق المشرق لتعزيز الابتكار، بالاستناد إلى نهج البنك الأساسي الذي يتمحور حول العملاء».

«إننا نعمل باستمرار على تعزيز موقعنا الريادي في القطاع المصرفي في المنطقة، حيث نسعى إلى الإسهام في صياغة مستقبل الخدمات المالية من خلال تعزيز مستويات الابتكار والثقة، وفي الوقت ذاته تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا تتميز بالسلاسة. وسنواصل المضي قدماً لتحقيق هذه الرؤية خلال الفترة المتبقية من العام 2022، عبر تطوير استراتيجيات ومنتجات جديدة، وإبرام شراكات هامة بهدف الإسهام في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ومواصلة تصدّر القطاع المصرفي في المنطقة».

زيادة في الأصول

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «حقق المشرق خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022 نتائج متميزة، وتمكن من تعزيز مكانته الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية. وقد سجل البنك زيادة في إجمالي أصوله بنسبة 7% منذ بداية هذا العام، بينما سجلت القروض والسلف نمواً جيداً لتصل إلى 89.7 مليار درهم إماراتي، وذلك على الرغم من الظروف المالية الصعبة التي لايزال يشهدها الاقتصاد العالمي».

وفي إشادة من القطاع بأداء البنك في مجال الابتكار، تم تكريم المشرق بلقب «رائد السوق» تقديراً لتميز خدماته المصرفية للمعاملات وفقاً لتصويت العملاء في استبيان مجلة يوروموني لتمويل التجارة لعام 2022 وذلك للعام الثالث على التوالي. وعلاوة على حصوله على هذا التكريم المرموق في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، فقد فاز البنك أيضاً بجائزة «أفضل خدمة مصرفية» في كلٍّ من أفريقيا وباكستان وقطر من المجلة ذاتها. كما حصل المشرق على جائزة «أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي من مجلة يوروموني».

«وقد قمنا هذا العام بإطلاق العديد من المبادرات غير المسبوقة في القطاع المصرفي، بما في ذلك المرحلة الأولى من حساب Neo NRI، وهو أول حساب على الإطلاق في الإمارات للمواطنين الهنود المقيمين في الدولة. كما قمنا بإطلاق Neo NXT أول حساب مصرفي ذكي لجيل المستقبل، علاوة على إبرامنا شراكة استراتيجية مع جالاكسي ريسر لدعم الرياضات الإلكترونية وتشجيع اللاعبين وصناع المحتوى».

ولا يزال الابتكار بهدف تحسين تجربة عملائنا يكمن في صميم كل ما نقوم به في المشرق، ونحن نتطلع قدماً إلى إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات في الفترة المتبقية من هذا العام.

ولا بد لي في الختام من أن أتوجه بالشكر إلى عملائنا وموظفينا ومساهمينا، والذين لعبوا الدور الأهم في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

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