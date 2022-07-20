اتحاد مصارف الإمارات يبحث تطورات القطاع المالي مع الولايات المتحدة

المصدر: دبي ـ البيان

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استضاف اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، والوفد المرافق له في حفل عشاء مشترك يوم 21 يونيو 2022 بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لبنوك ومؤسسات مالية عاملة في الدولة.

وتم مناقشة أحدث التطورات في القطاع المالي والإطار العام للتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في دولة الإمارات.

ونظم جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات الاجتماع، الذي ترأسته هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين لبنوك عاملة في الدولة، ومنهم شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ورولا أبومنة الرئيس التنفيذي بنك ستاندرد تشارترد الإمارات، وإليسار أنطونيوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك في دولة الإمارات، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وفينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني. وضم الوفد المرافق لنائب وزير الخزانة الأمريكي عدداً من مسؤولي وزارة الخزانة وسفارة وقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في الدولة.

خلال الاجتماع، ناقش الطرفان أهم التطورات المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأمريكي، إلى أهمية تحلي المؤسسات المالية بالحيطة اللازمة في إدارة المخاطر واتخاذ إجراءات كافية ومطورة فيما يتعلق بحماية العملاء، ومواجهة التهديدات والتحديات.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يأتي تنظيم هذا الاجتماع لإتاحة الفرصة للنقاش مع والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأمريكي بشأن الإجراءات والحلول التي تطبقها البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات للتصدي لعمليات الاحتيال وتأكيد الدعم والتوجيه الذي يقدمه المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لكافة البنوك والعمل الدائم لضمان الامتثال لكافة التشريعات والأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وخفض المخاطر التي تواجهها البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات».

وأعرب نائب وزير الخزانة الأمريكي عن شكره لاتحاد مصارف الإمارات لتنظيم هذه المناسبة والجمع بين الطرفين من أجل تبادل وجهات النظر.

خلال استضافة اتحاد مصارف الإمارات والي أدييمو والوفد المرافق | البيان

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