شراكة استراتيجية لدعم تحول المؤسسات الإماراتية في البيانات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة كي بي إم جي لوار جلف، عن شراكتها الاستراتيجية مع Microsoft وInformatica وSnowflake لتمكين العملاء من الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي وغيرها من التقنيات الجديدة لتحقيق النمو والكفاءة والتنافسية.

ستعمل كي بي ام جي مع كل من Snowflake, Informatica and Microsoft لتوفير خدمة تقييم الأعمال ونضج البيانات، ومن ثم الأدوات والتقنيات والمنهجيات لدعم إجراءات تحويل البيانات المؤسسية. وتسهم الشراكة الاستراتيجية والتقنية بين كي بي إم جي وMicrosoft وInformatica وSnowflake في توفير مستويات عالية من الثقة للوصول إلى حلول قابلة للتطوير، موثوقة ومتكاملة وتتسم بالسلاسة.

وتوجد البيانات في مراكز بيانات المحلية التابعة لشركة Microsoft، وبالتالي تلتزم بمتطلبات الامتثال للبيانات المحلية والأمان والخصوصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال تقنيات Snowflake وInformatica وMicrosoft بإمكانهم من توحيد البيانات المعزولة مسبقاً ودمجها وتحليلها ومشاركتها مع منصة تتطلب ما يقارب الصفر من الإدارة، مما يوفر قابلية توسع غير محدودة، بالإضافة إلى ميزة التزامن والتوافر.

وقال فادي قساطلي لدى شركة كي بي إم جي لوار جلف: نحن متحمسون للإعلان عن هذه الشراكة الجديدة، لما لها من أهمية في تحويل الأعمال وجعلها أكثر تنافسية. البيانات هي الذهب الجديد، لكن لا تزال العديد من الشركات تكافح للاستفادة القصوى مما توفره من إمكانات واسعة، بالرغم من استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى. ومازالت المؤسسات مثقلة بالهياكل التنظيمية المعقدة وضوابط وسياسات الوصول إلى المعلومات والقضايا الثقافية وقابلية التشغيل المتبادل عبر كل الأعمال.

وستوفر شراكتنا الاستراتيجية مع Snowflake وInformatica وMicrosoft Azure مستوى عالياً من الثقة في بناء حلول متكاملة وقابلة للتطوير.

وفقاً لمؤسسة البيانات الدولية IDC، فإن 64% من المؤسسات في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة تشارك حالياً في مبادرات ترتكز على الإمكانات السحابية للنجاح1. وستسهم شراكة كي بي إم جي الاستراتيجية مع Snowflake وInformatica وMicrosoft في تلبية متطلبات هذا السوق المتنامي لتحقيق النمو الاقتصادي بالاستعانة بالتقنيات الجديدة.

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