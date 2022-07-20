«نتورك إنترناشيونال» توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «فودكس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «فودكس»، الرائدة في مجال التكنولوجيا السحابية لإدارة المطاعم والمقاهي ومنصة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من خلال هذه الشراكة، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المطاعم والمقاهي في دولة الإمارات من استخدام تطبيق الكاشير الذي يشكل جزءاً من منصة «فودكس» التي تضم مجموعة واسعة من الخدمات المتطورة والأدوات ذات القيمة المضافة، ناهيك عن تكاملها مع أجهزة الدفع لدى «نتورك إنترناشيونال»، الأمر الذي يضمن حصول العملاء على تجارب تتميز بالسرعة والسهولة والأمان. وسيكفل حل المدفوعات المتكامل عبر منصة أجهزة الدفع لدى «نتورك إنترناشيونال» الحد من الأخطاء الناجمة عن عمليات الإدخال اليدوية في المتاجر، ويحسّن الكفاءة التشغيلية فيها. كما ستعود هذه الشراكة بفوائد عدة على الآلاف من ملّاك المطاعم والمقاهي الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بجميع أنواعها: مطاعم الوجبات السريعة، عربات الطعام، المخابز والمطابخ السحابية.

وتشير الدراسات إلى أن 7 من أصل 10 عمليات دفع في منطقة الشرق الأوسط ستكون غير نقدية بحلول عام 2023، في خضم مساعي الجهات المعنية في المنطقة لمواكبة التوجهات العالمية وترسيخ دعائم اقتصادات غير نقدية. وباعتبارها الشركة صاحبة أكبر شبكة عملاء تجاريين في مجالها في دولة الإمارات، تعمل «نتورك إنترناشيونال» على تعزيز دورها الداعم لقطاع المطاعم والمقاهي من خلال تشغيل منظومة شاملة ومتكاملة للمدفوعات تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة مدفوعاتها بسلاسة وكفاءة مع عملية رقمنة رائدة ومتكاملة، بما يقود إلى حصول العملاء على معاملات دفع سريعة ومؤتمتة بشكل كامل.

وبناءً على اتفاقيتها مع «فودكس»، ستقوم «نتورك إنترناشيونال» قريباً جداً بتقديم حلول إدارة المطاعم من «فودكس» ونقاط البيع المعززة بخدمات المدفوعات المتكاملة للمطاعم والمقاهي الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، بما يشمل الفواتير وعمليات التسوية الآلية، وتسوية الحسابات اليومية، ودعم المطالبات ورد المبالغ المدفوعة، مع تقديم الدعم الفني على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، حيث ستمكن حلول «فودكس» عملاء المطاعم من إنجاز طلباتهم وإتمام مدفوعاتهم وتلقي فواتيرهم في نفس الوقت وعبر جهاز واحد.

وفي هذا السياق، قال أندرو كي، مدير عمليات الاستحواذ للمجموعة لدى «نتورك إنترناشيونال»: «تسعدنا الشراكة مع «فودكس» لدعم قطاع المطاعم والمقاهي الصغيرة والمتوسطة المزدهر في دولة الإمارات. ونحن في «نتورك إنترناشيونال» ملتزمون بتقديم خدمات القيمة المضافة وحلول قبول المدفوعات المتكاملة لشركائنا من التجار. ولا شك أن الحلول الجديدة ستقلص التكاليف التشغيلية للتجار، وتحسّن تجارب إتمام عمليات الشراء، وستقدم وصولاً يسيراً إلى خدمات القيمة المضافة من «فودكس» عبر برمجياتها ومنصتها المتطورة. وسنتعاون عن كثب مع «فودكس» لوضع خدماتها في متناول قاعدة عملائنا المتنامية من المطاعم والمقاهي، لا سيما وأن القطاع السياحي المزدهر في دولة الإمارات يسهم بتعزيز نمو قطاع المطاعم والمقاهي في الدولة، لذلك يسرنا دعم هذا الزخم المرتفع بإضافة مثل هذه الحلول المبتكرة».

من جانبه قال أحمد الزيني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «فودكس»: «نفخر بالشراكة مع «نتورك إنترناشيونال» لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع المطاعم والمقاهي. وقد نجحنا في تأسيس خدمات تتخطى حلول المدفوعات من خلال دعم أصحاب المطاعم والمقاهي بمجموعة شاملة من منتجات إدارة المطاعم والتقنيات المالية لمساعدتهم في الارتقاء بعملياتهم ومنح عملائهم أفضل التجارب الممكنة. ونستطيع القول عقب نجاحنا بمعالجة أكثر من 6 مليارات طلب إن حلولنا المتكاملة لإدارة المطاعم أثبتت قدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية ومنح العملاء تجربة مدفوعات خالية من المتاعب في أي مطعم أو مقهى يفضلونه».

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