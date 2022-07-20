129.4 مليار درهم صادرات أعضاء غرفة دبي بنمو 18% في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرفة تجارة دبي أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها حققت نمواً لافتاً خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة بلغت 17.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 129.4 مليار درهم إماراتي، مما يعكس مرونة تجار دبي وقدرتهم على الاستفادة من الخدمات والمزايا التي توفرها الغرفة لتنويع وجهات صادراتهم وتجارتهم.

ولفتت غرفة تجارة دبي إلى أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة في النصف الأول من العام الحالي بلغ 357.000 شهادة، بنسبة نمو بلغت 8.9%، وذلك وسط أداء استثنائي لافت انعكس في كل مؤشرات وخدمات الغرفة للقطاع الخاص في الإمارة رغم التحديات العالمية المتنوعة.

وتعكس معدلات النمو البارزة خلال العام الحالي في صادرات وإعادة صادرات الأعضاء وشهادات المنشأ وعضوية الغرفة، حجم الجهود المبذولة في عمليات الغرفة وانعكاساتها وتأثيراتها الإيجابية على المشهد الاقتصادي لإمارة دبي، وعلى قدرة مجتمع الأعمال المحلي ودوره الفاعل في قيادة مرحلة التعافي الاقتصادي فيها، بالإضافة إلى تأثير إعادة هيكلة غرفة دبي على النشاط التجاري للإمارة.

المكاتب الخارجية

وتعليقاً على الأداء الاستثنائي لتجار دبي، ونمو صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال النصف الأول من العام الحالي، أكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي أن جودة الخدمات التي توفرها الغرفة لأعضائها بما فيها خدمات المكاتب التمثيلية الخارجية، مصحوباً بقوة ومرونة اقتصاد دبي وتجار الإمارة وقدرتهم على الاستفادة من الفرص التصديرية في الأسواق الخارجية، ساهم بتعزيز الأداء التصديري خلال النصف الأول من العام الجاري، وتوطيد مكانة الإمارة في قلب المنظومة التجارية العالمية.

ولفت بوعميم إلى التزام الغرفة تحقيق أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تقضي برفع قيمة تجارة الإمارة إلى تريليوني درهم بحلول العام 2026، معتبراً أن المبادرات الجديدة للغرفة تركز على دعم قطاع التجارة وتجار الإمارة في توسعهم الخارجي ووصولهم السهل والسلس إلى الأسواق الخارجية المستهدفة.

وأضاف قائلاً: وبهذه النتائج الإيجابية نتوقع أن يكون عام 2022 عاماً استثنائياً وقياسياً على صعيد العضوية والأداء التصديري للأعضاء ودعم التوسع الخارجي لأعضائنا وتجار دبي. ونتطلع لاستكمال مسيرتنا في خدمة مجتمع الأعمال بالإمارة.

أداء قياسي

جدير بالذكر أن غرفة تجارة دبي، إحدى الثلاث غرف المنضوية تحت مظلة غرف دبي، كانت قد كشفت أخيراً عن أداء قياسي لعضويتها خلال النصف الأول من العام 2022 تمثل بانضمام أكثر من 21.000 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة بنمو بلغ 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وقد ارتفع بذلك إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 308 آلاف شركة، مما يرسخ مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة في المنطقة والعالم، بما يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لغرف دبي 2022-2024.

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