الإمارات خيار الباحثين عن مكان للعيش

المصدر: دبي - نهى حوّا

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صنّفت «هنلي آند بارتنرز» شركة الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار دولة الإمارات في المرتبة الأولى كخيار للباحثين عن مكان بديل للعيش بين أكثر من 16 دولة ذات شهرة عالمية، في ظل التشريعات المرنة والقوانين التي تستقطب المستثمرين، ومن بينها تمديد التأشيرة إلى 10 سنوات، حسبما أفادت «ساوث تشاينا مورنينغ بوست».

وأشارت الصحيفة الصادرة في هونغ كونغ إلى تزايد الاهتمام بالإقامة الأجنبية من خلال الاستثمار العقاري خاصة بين أثرياء هونغ كونغ والصين، الساعين للحصول على أماكن للإقامة وسط حظر السفر وتغير المناخ لافتة إلى أن الإمارات وتايلند وتركيا وإسبانيا والجبل الأسود وجزر كايمان وسانت كيتس ونيفيس تعد كلها خيارات شائعة حيث يتراوح الحد الأدنى للاستثمار بين 16 ألفاً و2.04 مليون دولار.

وذكرت «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن عدد البلدان التي تقدم شكلاً من أشكال برامج التأشيرات الذهبية ازداد إلى أكثر من 40 دولة في السنوات الأخيرة.

ونقلت عن ليان بيلي، شريك شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك»، قوله: «إن شركته سجلت نية شراء عقارات جديدة في مكان ما في العالم عام 2022 من جانب 21% من الأفراد أصحاب الثروات الفائقة في ارتفاع عن 19% في 2021» وهذا الأمر أكده مدير الشركة العالمية «هنلي آند بارتنرز هونغ كونغ» دينيس نج، متحدثاً عن «انتعاش ملحوظ في الاهتمام بهجرة الاستثمار من سكان هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين هذا العام».

وقال: «إن الشركة شهدت زيادة 18% في عدد استفسارات الويب الواردة في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من 2021، في حين كانت الاستفسارات ضعيفة في العام الماضي بسبب الوباء».

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