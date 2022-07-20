دبي الوجهة السياحية الشعبية الأولى عالمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت دبي الوجهات السياحية الأكثر شعبية على مستوى العالم على منصة «تيك توك» الصينية الشهيرة للتواصل الاجتماعي ونشر مقاطع الفيديو، وفقاً لنتائج «مؤشر السفر 2022»، الذي قام بإعداده موقع «باونس.كوم» الشبكي الأمريكي لحجز تذاكر السفر، لحساب المنصة، وجرى الإعلان عن نتائجه أخيراً.

ويرصد المؤشر أكثر الوجهات السياحية في العالم شعبية من خلال عدد مرات المشاهدة التي تحظى بها مقاطع الفيديو عن كل وجهة عبر «تيك توك» على مدار العام الماضي.

ونالت مقاطع الفيديو في "هاشتاج دبي" 81.8 مليار مشاهدة عبر «تيك توك» خلال العام الماضي، لترتقي بذلك إلى الصدارة، بالمقارنة مع المركز الثاني عالمياً الذي نالته في «مؤشر السفر 2021».

وأزاحت دبي مدينة نيويورك من على صدارة المؤشر، والتي احتلتها في إصدار العام الماضي. وجاءت نيويورك بعدها بفارق شاسع يتجاوز 20 مليار مشاهدة، ذلك أن عدد مرات المشاهدة لمقاطع الفيديو عنها عبر «تيك توك» لم يتجاوز العام الماضي 59.5 مليار مشاهدة. وكان المركز الثالث من نصيب لندن بعدد مرات مُشاهدة بلغ 36.8 مليار مُشاهدة.

وذكر «باونس.كوم» في التقرير المُرفق بنتائج المؤشر لهذا العام أن دبي باتت واحدة من أكثر الوجهات السياحية على مستوى العالم التي يرغب الأشخاص من كافة أنحاء الكرة الأرضية بزيارتها لقضاء عُطلاتهم السنوية بها والتمتع بشمسها. ووصف التقرير دبي بأنها مدينة عصرية فائقة الحداثة، وصارت مُرادفاً للفخامة، وموطناً لبعض من التحف المعمارية ومنها «برج خليفة» الأطول في العالم.

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