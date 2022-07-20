3.34 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية مارس

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً إلى 3.336 تريليونات درهم، في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.7 %، مقارنة بنحو 3.282 تريليونات درهم، في نهاية فبراير 2022.

وأوضح المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2022، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي، بنسبة 5.05 %، أو ما يعادل 160.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 3.175 تريليونات درهم في مارس 2021.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2 % من 1.81 تريليون درهم، في نهاية فبراير 2022، إلى 1.831 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 1.2 % في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 1.4 % في الائتمان الأجنبي.

وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي، إلى زيادة بنسبة 0.8 % و3.6 % و1 %، في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وفي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، على التوالي.

وذكر المصرف المركزي، أن إجمالي الودائع المصرفية زادت بنسبة 0.9 %، من 1.988 تريليون درهم في نهاية فبراير 2022، إلى 2.006 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، نتيجة ارتفاع بنسبة 1.2 % في ودائع المقيمين، بعد نمو بنسبة 4 % و1.1 %، في ودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص، على التوالي.

ووفق تقرير المصرف المركزي، ارتفع عرض النقد «ن1»- يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك»- بنسبة 2.3 % من 712.1 مليار درهم في فبراير، إلى 728.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.

وزاد عرض النقد «ن2» - يشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية «الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية»- بنسبة 1.5 %، من 1.570 تريليون درهم في نهاية فبراير، إلى 1.593 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي.

وزاد عرض النقد «ن3» - يشمل «ن 2» + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة، وكذلك لدي المصرف المركزي- بنسبة 0.9 %، من 1.867 تريليون درهم في نهاية فبراير 2022، إلى 1.885 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي.

وعزا المصرف المركزي الارتفاع في عرض النقد «ن1»، لزيادة بمقدار 1.4 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، وارتفاع بمقدار 14.7 مليار درهم في الودائع النقدية، بينما يعود الارتفاع في عرض النقد «ن2»، إلى ارتفاع «ن1»، وارتفاع بمقدار 7 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد «ن3»، إلى ارتفاع عرض النقد «ن1» و«ن2».

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