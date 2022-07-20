الأسهم تواصل صعودها.. والسيولة 1.4 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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واصلت أسواق الأسهم المحلية أمس الصعود للجلسة الرابعة على التوالي بدعم ارتفاع القطاعات القيادية، وسط ترقب المستثمرين إعلان إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.5% بدعم صعود العقار والبنوك والنقل، كما صعد سهم «تعاونية الاتحاد» 1.7% في ثاني يوم إدراج، وارتفع «ديوا» 0.4% و«تيكوم» 1.3%، كما صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.5% ليغلق عند 9249 نقطة.

سيولة

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم بأبوظبي و214 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 231 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 80 مليون سهم في دبي ونحو 151 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 13404 صفقات.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.5% ليغلق عند 3186 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 0.5% مع ارتفاع «ديار» 0.8% و«إعمار العقارية» 0.6% و«إعمار للتطوير» 0.5%، بينما استقر «الاتحاد العقارية» دون تغير يذكر. كما صعد قطاع البنوك 0.1% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.2%، بينما تراجع «دبي الإسلامي» 0.7%، كما صعد قطاع النقل 0.6% بصعود «أرامكس» 0.3%، واستقر «العربية للطيران» دون تغير يذكر، بينما نزل «الخليج للملاحة» 1.5%، كما صعدت أسهم الاتصالات 7% والمرافق العامة 0.4%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.4% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.4% و«شعاع كابيتال» 2%، بينما استقر «سوق دبي المالي» عند إغلاقه السابق، كما تراجعت أسهم السلع 5% وقطاع الخدمات 0.2 % والتأمين 0.1%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.5% ليغلق عند 9249 نقطة وفي قطاع العقار صعد «الدار» 0.4%، بينما استقر «رأس الخيمة العقارية» عند إغلاقه السابق. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «أبوظبي الأول» 0.7% و«أبوظبي التجاري» 2%، بينما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.6% و«العالمية القابضة» 0.3%، وفي قطاع الاتصالات صعد «اتصالات» 2%، بينما نزل «ياه سات»0.4%.

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