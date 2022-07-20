16.8 % نمواً سنوياً في رصيد «المركزي» من الذهب

المصدر: (أبوظبي - وام)

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ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 12.638 مليار درهم في نهاية مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي 16.8% أو ما يعادل 1.82 مليار درهم مقارنة بنحو 10.817 مليارات درهم في مارس 2021.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي أمس أن رصيد المركزي من المعدن الأصفر زادت على أساس شهري بنسبة 1.3% أو ما يعادل 162 مليون درهم مقارنة بنحو 12.476 مليار درهم في فبراير 2022.

وزاد رصيد المصرف المركزي من الذهب بنسبة 6.1% أو ما يعادل 725 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 11.913 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً من 8.961 مليارات درهم في نهاية 2020 و4.044 مليارات درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

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