«جريدة جنوب الصين الصباحية»: الإمارات الأفضل عالمياً في برامج الإقامة بالاستثمار

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت الإمارات قائمة أفضل دول العالم، التي تمنح إقامات على أرضها للوافدين من مختلف أنحاء العالم، استناداً إلى استثماراتهم فيها، وذلك بحسب التصنيف، الذي نشرته، أمس، «جريدة جنوب الصين الصباحية» الحكومية، التي تصدر من هونغ كونغ.

وتعتمد فكرة التصنيف على المُفاضلة بين 40 دولة، تشترك جميعها في تبني برامج لمنح إقامات للأجانب بالاستثمارات.

ويُفاضل التصنيف بين برامج الإقامات، التي تطبقها هذه الدول الأربعين، من حيث القيمة التي يحصل عليها المُقيم عندما ينال الإقامة بموجب البرنامج.

وخلص التصنيف، وفقاً للتقرير المُرفق به، إلى أن برنامج الإقامة بالاستثمار في الإمارات هو الأفضل عالمياً، لأنه يمنح المُقيم أعلى قيمة.

وأفاد التقرير بأن الحد الأدنى من قيمة الاستثمارات اللازمة كي يحصل المستثمر الأجنبي على إقامة في الإمارات بموجب برنامج الإقامة بالاستثمار هو 2 مليون درهم «حوالي 545 ألف دولار».

وأضاف التقرير: إن المستثمر الأجنبي يحصل عندما يستثمر في الإمارات بالمبلغ المذكور على إقامة بالدولة لمدة 10 سنوات، ما يجعل البرنامج الذي تتبناه الإمارات هو الأول عالمياً في القيمة، التي يستفيد بها المستثمر الأجنبي.

وجاءت إسبانيا في المركز الثاني عالمياً، حيث يُتيح برنامج الإقامة بالاستثمار لديها للمستثمر الأجنبي إقامة على أرضها لمدة 5 سنوات، مقابل استثمار بحد أدنى 500 ألف يورو «507 آلاف دولار».

وكان المركز الثالث من نصيب البرنامج المُطبق في جمهورية الجبل الأسود «مونتنيجرو»، حيث يمنح المستثمر الأجنبي تأشيرة، تتيح له الدخول إلى 123 دولة وإقليماً حول العالم مقابل الاستثمار بقيمة 450 ألف يورو «456 ألف دولار» بحد أدني.

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