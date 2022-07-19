«نتورك إنترناشيونال» تطلق برنامج التدريب الصيفي بمشاركة 30 متدرباً

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت، نتورك إنترناشيونال، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق البرنامج التدريبي الصيفي لعام 2022. بمشاركة 30 متدرباً جديداً من أبناء الموظفين.

ويهدف البرنامج الذي يستمر شهراً واحداً من خلال النسخة الثالثة إلى دعم رؤية الحكومة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تمكين الشباب ليكونوا مستعدين للمستقبل، مع منح أبناء الموظفين أيضاً منصة لمحاكاة الواقع العملي والوظيفي والمهني. بالإضافة إلى ذلك، من خلال هذه المبادرة، يسعى قسم الموارد البشرية للمجموعة في تعزيز ثقة الموظفين بالمجموعة وخلق ثقافة مؤسسية قوية.

وفي هذا السياق قالت، هند آل علي، رئيسة قسم الموارد البشرية لمجموعة نتورك إنترناشيونال: «بصفتنا شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نسعى لأن نكون شركة حلول الدفع الأسرع نمواً والأكثر ابتكاراً. ولكن لتحقيق ذلك، علينا أن نضع موظفينا في صدارة أولوياتنا. يعد برنامج التدريب الصيفي خطوة أخرى في خلق الثقة بين موظفينا. ومن خلال هذا البرنامج، نسعى أيضاً من تمكين العقول الشابة بمجموعة من المهارات المهمة، والخبرة العملية الهادفة، والمنظور العالمي حتى يكونوا مستعدين للمستقبل».

وكجزء من برنامج التدريب الصيفي، سيتم تصنيف المتدربين وإشراكهم في أقسام مختلفة حيث سيحصلون على فرصة للمشاركة في العمليات اليومية. خلال فترة التدريب التي تبدأ من تاريخ 19 يونيو 2022، ومن المتوقع أن يحقق المتدربون أهداف التعلم الرئيسية الموضحة في بداية التدريب كما سيتم تعليمهم آداب السلوك المهني وسياسات وقواعد الشركة. تتطلع المجموعة أيضاً إلى الاستفادة والتعلم من المتدربين الذين يمثلون جيل الألفية، حيث سيتم مشاركة وجهات النظر حول مجال التكنولوجيا المالية.

وعند الانتهاء من البرنامج التدريبي بنجاح، ستتاح للمتدربين الفرصة لتأمين عمل دائم بدوام كامل مع «نتورك إنترناشيونال» بأجر تنافسي.

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