(شمس) تكشف فرصاً جديدة لتمويل مجتمع الأعمال بشراكة مع (فندينق سوق)

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تكشف مدينة الشارقة للإعلام (شمس) عن فرص جديدة لتعزيز تمويل مجتمع أعمالها المتنامي من خلال شراكة ممتدة مع منصة فندينق سوق (Funding Souq) للتمويل ، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم ريادة الأعمال في قطاع الإعلام واستكشاف فرص تمويل جديدة تستهدف الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المرخصة لديها.

تهدف الاتفاقية إلى توفير تسهيلات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة التمويل الجماعي لفندينق سوق، بينما تقدم شمس ضمانات لتلك القروض.

حلول

وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): "لا يزال العثور على تمويل من أكبر التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة والتي ينبغي علينا إيجاد حلول عملية ومبتكرة لها. وكجزء من التزامنا بتأسيس بيئة داعمة لريادة الأعمال والابتكار في قطاع الإعلام والإبداع، تسعى شمس إلى إيجاد فرص جديدة لمجتمع شمس من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها. ستوفر الشراكة الاستراتيجية مع (فندينق سوق) حلولاً متقدمة لهذه المشكلة، ليس فقط لمجتمع الأعمال لدينا، ولكن أيضاً لمختلف الشركات العاملة في قطاع الإعلام بشكل عام، ما سوف يمكنها من تحقيق معدلات نمو واعدة".

وأضاف: "شمس ملتزمة بتنفيذ رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحقيقاً لهذه الغاية وضعت شمس رؤية طموحة لتطوير الأعمال، ما يتيح للمبدعين في قطاع الإعلام تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع رائدة في المستقبل".

تسريع

وقال مارتن جعوني، المدير التنفيذي لفندينق سوق: "تسعد فندينق سوق بالشراكة مع شمس والمساهمة في ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة. ستسمح هذه الشراكة لـفندينق سوق بتسريع دعمها للإعلام وشركات التكنولوجيا من خلال تقديم قروض تجارية سريعة وموثوقة. من طرفنا نود أن نتوجه بالشكر للدكتور خالد المدفع وفريق عمله على بدء هذه الشراكة وإدراكهم بضرورة وجود خيارات تمويل مناسبة أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة".

وبموجب الاتفاقية، ستمهد شمس الطريق للشركات التي تحتاج إلى تسهيلات للحصول على قروض وتمويل عبر منصة (فندينق سوق)، بينما تُحيل الشركة المقترضين الحاليين أو المحتملين إلى شمس للاستفادة من تسهيلات شمس المختلفة.

يقدم البرنامج خطط تمويل مرنة تتراوح من 3 إلى 24 شهراً وقد سُجِّل بالفعل المستفيد الأول مع شركة بان سوفت - مزود حلول تكنولوجيا المعلومات والاستشارات التقنية لتلبية احتياجات الشركات والمتعاملين الحكوميين.

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