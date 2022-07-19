مليونان و206 ألف زائر لسوق الجبيل بالنصف الأول من عام 2022

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سوق الجبيل، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، أكثر من 2,205,876 زائراً خلال النصف الأول من عام 2022، ووصل حجم المبيعات في قسم الأسماك في السوق خلال الستة أشهر الأولى 2,086 طناً، كما بلغ حجم مبيعات الفواكه والخضروات 2,711 طناً.

وقال طلال محمد، مدير إدارة سوق الجبيل: «يشهد سوق الجبيل عاماً بعد عام إقبالاً متزايداً ومستمراً ليس فقط من داخل إمارة الشارقة والإمارات بل أصبح وجهة لزوار وسياح الدولة، حيث نجح منذ افتتاحه في عام 2015 أن يسجل نفسه أحد أهم الأسواق على مستوى الدولة والمنطقة، وأيقونة سياحية جاذبة للزوار من مختلف دول العالم، حيث تعمل الشارقة لإدارة الأصول على تعزيز حضور سوق الجبيل على مستوى الدولة والمنطقة من خلال المتابعة والتطوير المستمر على مختلف الصعد والمرافق التي تجعل من السوق وجهة تسوق حيوية ووجهة ترفيهية جاذبة».

وأضاف طلال: نحن سعداء بهذا الحجم من الإقبال والمبيعات، ويعود هذا لما يوفره من خدمات متكاملة ومنتجات طازجة واستهلاكية تلبي طلبات مختلف الزوار سواء في قسم الأسماك أو قسم الخضار والفواكه وقسم اللحوم، والتطوير المستمر في نوع الخدمات والعمل على المقترحات والأفكار التي يقدمها الزوار لتسهل عليهم رحلة التسوق في السوق وقضاء متطلباتهم بسرعة وسهولة، بما عزز من مكانة السوق لدى العملاء والزوار.

قال حميد العليلي، مدير قطاع الضيافة بالإنابة في شركة الشارقة لإدارة الأصول: «يحظى قسم الأسماك في سوق الجبيل بإقبال كبير من المتسوقين وزوار السوق، نظراً لما يوفره لهم من خيارات متنوعة من الأسماك الطازجة والمستوردة طوال العام، والخاضعة لأعلى معايير النظافة والرقابة، حيث أصبح له مكانة متميزة ووجهة رئيسية للزوار الباحثين عن مختلف أنواع الأسماك ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة، والخدمات المختلفة التي يوفرها أيضاً في قسم الشواء المزود بأفضل معدات الطهي العالمية، وأعلى معايير النظافة والجودة، بالإضافة إلى توافر أحدث أنظمة السلامة العالمية».

مرافق السوق

ويضم سوق الجبيل 260 محلاً موزعة على 3 أقسام، هي قسم الخضروات والفواكه 160 محلاً، منها 40 محلاً للتمور، وقسم اللحوم ويضم 50 محلاً، وقسم الأسماك الطازجة ويضم 40 محلاً، بالإضافة إلى قسم الشواء، وقسمي تنظيف وتقطيع الأسماك، ويعمل بها أكثر من 70 موظفاً في اليوم على تلبية طلبات عملاء السوق لهذه الخدمة وبأسعار رمزية، كما يتوافر في السوق خدمات متنوعة ومرافق أخرى، مثل اتصالات، وأجهزة الصراف الآلي، وسوبر ماركت، وصيدلية وغيرها، وهو ما يوفر على المتسوقين وقتاً وجهداً، يقدم لهم خدمات ضمن أعلى المعايير.

خدمات

ويعد سوق الأسماك واحداً من أهم عناصر الجذب لسوق الجبيل، حيث يخصص مكان لبيع الأسماك الطازجة من الباعة مباشرة، وقسم الشواء، يشمل منطقة الانتظار، ومنطقة لإعداد الأسماك وتتبيلها، وأخرى تضم شوايات السمك والأفران، ومزود بتقنيات عالية لشفط الروائح وتهوية مركزية وتكييف لتوفير بيئة مناسبة ومريحة ومحببة للمتسوقين، كما تخضع الأسماك للفحص الصحي للتأكد من جودتها ومطابقتها لأفضل المعايير الصحية، ويتواجد كادر مختص من بلدية الشارقة للتأكد من ملاءمتها للاشتراطات الصحية المعمول بها في دولة الإمارات.

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