«سيدات أعمال دبي» يعزز تنافسية المرأة في سوق العمل ويطور قدراتها

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مجلس سيدات أعمال دبي، مؤخراً، سلسلة ندوات وورش تدريبية متخصصة، ولقاءات أعمال تنوعت مواضيعها لتلبي كافة احتياجات سيدات ورائدات الأعمال المهنية، في حين يستعد المجلس خلال الفترة المقبلة، لتنظيم فعاليات تسهم في تعزيز تنافسية المرأة في سوق العمل، وتطوير قدراتها ومهاراتها.

وركزت مواضيع الفعاليات التي نظمها المجلس خلال شهر يونيو الماضي، بمشاركة أكثر من 250 سيدة ورائدة أعمال، على صحة ورفاهية المرأة، والمهارات الأساسية في بيئة الأعمال، وكيفية الاستثمار في مهاراتها الشخصية والمهنية، من أجل تعزيز إنتاجيتها في بيئة العمل.

وكشف المجلس عن تنظيم فعاليتين، هما مؤتمر صحة ورفاهية المرأة، لمساعدة سيدات الأعمال على اعتماد نظم حياة صحية وسليمة، تخفف عنهن تحديات بيئة الأعمال والحياة اليومية، ما يساعدهن على متابعة حياتهن المهنية، والتأقلم معها، وتحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني، من خلال جلسات وحوارات تفاعلية تستعرض أفضل الممارسات والتقنيات والخبرات في مجال الرعاية الطبية والتنمية البشرية، وتسهم في تسليط الضوء على أهمية الاهتمام بالصحة، من أجل الوصول إلى حياة أكثر توازناً ونجاحاً.

وأوضح المجلس أنه سينظم فعالية خاصة بقادة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من السيدات، في إطار جهوده لدعم السيدات في مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تعريفهن بفرص نمو مشاريعهن ونجاحها، عبر استعراض إمكانات التطوير والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأكدت نادين حلبي مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، أن المجلس يستهدف تطوير مهارات سيدات ورائدات الأعمال والارتقاء بخبراتهن المهنية والشخصية، لتمكينهن من تحقيق طموحاتهن في مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن الفعاليات التي ينظمها المجلس، تشكل ركيزة أساسية في الجهود المبذولة لدعم المرأة وتعزيز تنافسيتها.

ولفتت حلبي إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد تنظيم فعاليات تغطي مختلف المواضيع التي تهتم ببيئة الأعمال، وتغرس ثقافة تطوير الذات والقدرات لدى سيدات ورائدات الأعمال، مؤكدة أن عضوية المجلس، تتيح لجميع السيدات حضور هذه الفعاليات مجاناً.

وشملت الفعاليات التي نظمها المجلس خلال الشهر الماضي، ورشة عمل تدريبية، بالتعاون مع «مايند ريزيلينس للتدريب»، حول المرونة والصحة العقلية، واستخدام الرفاهية العقلية لتخطي التحديات المهنية والشخصية، وذلك لزيادة الطاقة الفردية والإنتاجية، والقدرة على التعلم والتكيف مع المتغيرات، وبناء أنماط تفكير وسلوكيات بناءة.

كما نظم المجلس لقاء أعمال تفاعلياً لأعضاء المجلس على مائدة الإفطار، لتبادل الأفكار والخبرات، والتعرف إلى العضوات الجدد، وكيفية الاستفادة من فرص اللقاءات ومزايا العضوية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لنقاشات بناءة، واستعرض في ورشة عمل تدريبية مهارات التواصل الفعال، وأدوات الحوار والنقاش المثمر ومهارات الاستماع، في حين نظم ورشة عمل تدريبية حول تعزيز الثقة بالنفس لدى رائدات الأعمال.

يشار إلى أن مجلس سيدات أعمال دبي تأسس في عام 2002، تحت مظلة غرفة تجارة دبي، حيث يعتبر ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي، ويهدف إلى توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، اللاتي يخطين الخطوة الأولى لهن على درب عالم الأعمال، حيث يلعب المجلس دوراً هاماً في الاستثمار بالقدرات والمهارات في بيئة الأعمال، وتطوير قدرات أعضائه وصقل مهاراتهن، وتوفير أفضل التدريب النوعي العملي والمهني، الذي يعزز من خبرات الأعضاء وتنافسيتهن في بيئة الأعمال، خصوصاً في ضوء التحديات الحالية، وازدياد المنافسة في سوق العمل.

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