«هلب أي جي» تطلق خدمة مدارة للحماية من المخاطر الرقمية

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت «هلب أي جي»، ذراع الأمن السيبراني التابع لـ«e& المؤسسات» وهي جزء من مجموعة «e&» (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) والمستشار الأمني الموثوق به في المنطقة، إصداراً جديداً من خدمة الحماية من المخاطر الرقمية (Digital Risk Protection) المُقَدَّمة بالكامل عبر السحابة. وتأتي الخدمة الجديدة مع مزايا هي الأفضل في فئتها مثل الكشف الشامل عن المخاطر، والذي يتضمن نمذجة شبكة الويب العميقة (deep web) والمظلمة (dark web) بالإضافة إلى وسائل رائدة في السوق تقلل من المخاطر الرقمية للمؤسسات من خلال منع أي تسريب غير مرغوب به للبيانات والحماية من التهديدات الخارجية.

وتركّز خدمة «هلب أي جي» الجديدة على ست قدرات فائقة الأهمية تتوزع على ثلاث فئات مختلفة وفقاً لتصنيف المخاطر الرقمية وتعكس التزام الشركة بمساعدة العملاء على تقليل المخاطر التي تنشأ عن التحوّل الرقمي والحماية من أي تعرض غير مرغوب به لبيانات الشركات والعلامة التجارية وسطح الهجوم، فضلًا على تقديم تحليلات فعالة وعملية بشأن التهديدات القادمة من شبكة الويب المفتوحة والعميقة والمظلمة.

وتعليقاً على هذا الإطلاق، صرح ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في «هلب أي جي»، قائلًا: «مع تزايد تبني المؤسسات للممارسات الرقمية واعتماد القنوات والتطبيقات عبر الإنترنت، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تتم إدارة الأصول الرقمية لهذه المؤسسات وحمايتها من خطر التعرض غير المرغوب به. وتوفر خدمة»هلب أي جي«المدارة للحماية من المخاطر الرقمية التحليل الذكي على الصعيدين الداخلي والخارجي وحمايةً للمؤسسة كخدمة موحدة تقوم على مبدأ التخفيف التكتيكي لحدة الهجمات السيبرانية والتغلّب بشكل استراتيجي على التهديدات، وهو ما يضمن لعملائنا أمان بياناتهم بطريقة رائدة ويحميهم من التعرض للمخاطر الرقمية».

ومع زيادة تشابك العلاقات بين المؤسسات وبين سلاسل الموردين والعملاء والشركاء، تصبح البيانات التي تسعى المؤسسات إلى حمايتها مكشوفة بشكل متزايد وفقاً لبيرنر الذي علّق على الموضوع قائلًا: «تؤدي خدمة»هلب أي جي«المدارة للحماية من المخاطر الرقمية، بما تتمتع به من شمولية في التغطية وخبرة عالمية وأهمية رائدة في السوق، إلى تمكين عملائنا من تقليل المخاطر الرقمية عبر الكشف عن فقدان البيانات وضمان أمن العلامات التجارية عبر الإنترنت وتقليل أسطح الهجوم بغض النظر عن الدافع أو ناقل الهجوم أو منفذه، ما يجعلها واحدة من أفضل خدمات الحماية من المخاطر الرقمية».

وتستخدم الخدمة أحدث التقنيات مثل منصة الكشف شبه الآني، إلى جانب أدوات وتقنيات خاصة بدراسة سياق التهديدات المتقدمة. سيساعد كلّ ذلك، بالإضافة إلى خبرة «هلب أي جي» المحلية في التصدي للهجمات السيبرانية، على تحديد العلاقة بين التهديدات عبر مصادر متنوعة. وكآلية معالجة قوية، يتم دعم عمليات الدمج الجاهزة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، كما تتوفر أدلة التشغيل لدعم فرز الحوادث والاستجابة لها بشكل أفضل.

وتعتمد مجموعة الخدمات التي تقدمها خدمة «هلب أي جي» المدارة للحماية من المخاطر الرقمية على الركائز الأساسية الست التالية:

• كشف تسرب البيانات الذي يتضمن المستندات المميزة والتفاصيل المتعلقة بالعملاء وبيانات اعتماد الموظفين.

• حماية العلامات التجارية من النطاقات المنتحلة للهوية ومواقع التصيد الاحتيالي والملفات الشخصية المنتحلة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المتحرّكة المزيفة.

• التطوير والأمان والعمليات (DevSecOps) ضد مفاتيح الوصول المكشوفة وعمليات تنفيذ التعليمات البرمجية غير المصرح بها.

• مراقبة شبكة الويب المظلمة للتحقق من الحسابات المعروضة للبيع إلى جانب تتبع الإشارات التي يتم إرسالها من قبل جهات التهديد ومعدات التصيد الاحتيالي.

• مراقبة سطح الهجوم لإيجاد الثغرات الأمنية القابلة للاستغلال والمشكلات في الشهادات والمنافذ المفتوحة والأجهزة التي تم تهيئتها بشكل خاطئ.

• التحليل الذكي للمخاطر لمراقبة وتتبع ملفات جهات التهديد، والحوادث المرتبطة بالمعلومات الحساسة، والموردين، والبائعين بالإضافة إلى نقاط الضعف القابلة للاستغلال.

ولضمان توفير المستوى المناسب من التغطية للمؤسسات على جميع المستويات لتقليل تعرّضها للمخاطر الرقمية، توفر «هلب أي جي» باقات اشتراك شاملة تضمن كل منها وصولاً غير محدود إلى الأصول أثناء إعداد الخدمة، فضلًا على نمذجة شبكة الويب العميقة والمظلمة.

وبفضل ما تتمتع به «هلب أي جي» من خبرة رائدة في السوق وفرق الدفاع السيبراني المتفانية في عملها والتي تفحص 60 مليون كيان كل أسبوع بالإضافة إلى خدمة عملاء عالية الجودة مع خاصية الدعم الفني والتخفيف من آثار الهجمات على مدار الساعة، يتمكن العملاء من اتخاذ نهج استباقي في منع أي تسريب أو كشف لا داعي له، وذلك لتمكينهم من التركيز على جوهر عملهم.

ويمنح الاشتراك في خدمة «هلب أي جي» المدارة للحماية من المخاطر الرقمية العملاء الخيار في أن يكون لديهم مدير لنجاح العملاء (CSM) يزوّدهم وشركاتهم بمراجعات دورية حول التهديدات الخطيرة التي تمّت ملاحظتها، إلى جانب التكتيكات والاستراتيجيات التي تم استخدامها للتخفيف من حدة هذه التهديدات.

وتُعَدّ الخدمة بمثابة شهادة على سبب لجوء مئات المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى «هلب أي جي» لمساعدتها في التقليل من المخاطر الرقمية وضمان استمرارية أعمالها واستدامتها.

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