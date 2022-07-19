«دبي الخيرية» أول جمعية تستقبل التبرعات عبر «الميتافيرس»

المصدر: دبي ـ رامي عايش

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استجابة لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أول من أمس، بإطلاق استراتيجية دبي للميتافيرس، أطلقت جمعية دبي الخيرية، منصتها الرقمية عبر هذه التقنية الافتراضية، لاستقبال التبرعات، والرد على استفسارات المتعاملين، وتوفير المعلومات التي يحتاجونها، كمرحلة أولى ستلحق بها مراحل أخرى أكثر شمولية، بالاستفادة من الميزات والحلول التي توفرها هذه التكنولوجيا الواعدة، لتكون بذلك أول جمعية على مستوى الدولة والمنطقة تستخدم هذه التقنية في قطاع العمل الخيري.

وأكد خالد العلماء أمين السر العام للجمعية، أن دبي الخيرية حريصة على التفاعل السريع مع التوجيهات الحكومية الداعية إلى تبني التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية، ومواصلة عمليات التطوير والتنمية بالاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة الناس.

وقال العلماء إن المنصة سيكون لها دور فاعل ومتقدم في إنجاز المعاملات، وتسهيل عملية التبرعات من قبل المتبرعين، حيث ستوفر المعلومات الكافية للخدمات التي تقدمها الجمعية، والإجراءات المتبعة.

وأضاف: إطلاق هذه المنصة هو بداية حقبة جديدة من الواقع الرقمي، والذي سيلعب دوراً أكثر أهمية، لمستقبل دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، خصوصاً في ظل تطور البنية التحتية الرقمية المتقدمة، والتي تعد من أفضل الدول حول العالم في هذا المجال، ولتحقيق رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وهي تنفيذ خطة متكاملة للميتافيرس، لتكون دبي ضمن المدن العشر الأوائل عالمياً في هذا المجال.

وقال أمين السر العام: ستستخدم المنصة الرقمية لعقد الفعاليات، وإطلاق المبادرات التي تقوم بها الجمعية على مدار العام، كما ستعمل مع أحد الشركاء لعرض مواد ومحتوى يثري زوار مركز خدمة المتعاملين بالجمعية عبر التقنية المذكورة.

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