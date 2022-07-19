1.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 444 مبايعة بقيمة 1.08 مليار درهم، منها 81 مبايعة للأراضي بقيمة 249.13 مليون درهم، و363 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 835.46 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39 مليون درهم، في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى، بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، وثالثة في اليفرة 2، بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة، بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم، وثالثة في اليلايس 2، بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 163.31 مليون درهم، منها 4 رهونات أراضٍ بقيمة 2.54 مليون درهم، و74 رهن فلل وشقق بقيمة 160.77 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 37 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 17 مليون درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 41 هبة بقيمة 596.8 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 196 مليون درهم، وأخرى في منطقة السوق الكبير بقيمة 85 مليون درهم.

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