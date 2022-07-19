تجارب مبتكرة في أمريكية الشارقة على استخدام خرسانة مسلحة أكثر استدامة

المصدر: الشارقة – البيان

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يجري الدكتور فريد عابد أستاذ الهندسة المدنية في الجامعة الأمريكية في الشارقة مع عددّ من الفرق البحثية دراسة لاستخدامات مجموعة من مواد البناء المبتكرة والمستدامة في دولة الإمارات ومعرفة مدى ديمومتها، حيث يتمتع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في مجال الهياكل الخرسانية المسلحة المستدامة والميكانيكا الإنشائية للبوليمرات والمركبات،

وتتضمن الأبحاث استخدام البوليمرات المدعمة بالألياف والخرسانة المدعمة بالألياف في الهياكل الخرسانية، حيث تعد تلك المواد مواد عازلة صديقة للبيئة وغير سامة ومغناطيسية ذات كثافة منخفضة ونسبة عالية من القوة، ما يجعلها سهلة الاستخدام وفعالة من حيث التكلفة وتشمل الأنواع الشائعة المستخدمة من هذه المواد البوليمر المدعم بألياف الكربون، والبوليمر المدعم بالألياف الزجاجية، والبوليمر المدعم بالألياف البازلتية.

اختبار

وقال الدكتور عابد: «تعد المواد مثل البوليمر المدعم بألياف الكربون والبوليمر المدعم بالألياف الزجاجية وغيرها جديدة نسبيًا ولم يتم بحثها بتعمق في الدولة وتتطلب العديد من هذه المواد اختبارها على عناصر هيكلية كبيرة، ما يعني أنه هناك حاجة إلى بحث تفصيلي فيها لمعرفة دقة أداء الهياكل الخرسانية التي تستخدم هذه المواد الجديدة، و يهدف بحثي حول الهياكل الخرسانية المدعمة إلى تحديد هذا من خلال عملي مع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لتطوير الاختبارات وتنفيذها بما يضمن الاستخدام الناجح لهذه المواد وتقليل تكاليف الصيانة».

وأضاف: «إن تعزيز الهياكل الخرسانية بمواد مبتكرة ومستدامة، بما في ذلك استخدام المواد المركبة المتقدمة، يحظى باهتمام متزايد اليوم من الصناعة والحكومات. لذلك فإن البحث في هذا المجال مهم، لأنه سيؤدي إلى تطوير قوانين البناء الحالية ومعاييرها».

تطورات

وتعد دراستا الدكتور عابد «الأداء الهيكلي وديمومة قضبان التسليح المصنوعة من البوليمر المدعم بالكربون والزجاج والبازلت في ظل البيئة القاسية في دول مجلس التعاون الخليجي» و«تقنية التعديل التحديثي المبتكرة لهياكل الخرسانة المسلحة التالفة التي لا تتحمل الزلازل باستخدام مركبات الخرسانة المدعمة بالألياف»، دراستين مهمتين مرتبطتين ارتباطًا وثيقًا بالتطورات التي تشهدها مشاريع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الدكتور عابد قد تعاون في بحوثه مع خبراء وباحثين من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة من بينهم الدكتور أحمد الرفاعي من جامعة لافال في كندا، والدكتور تامر المعداوي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور جورج فويياجيس من جامعة ولاية لويزيانا في الولايات المتحدة، والدكتور محمد عبد المنان من جامعة ساراواك في ماليزيا. كما تضمن بحثه تعاوناً مع قطاع الصناعات.

ويتطلع الدكتور عابد توسيع دائرة بحثه من خلال دراسة أداء الخرسانة المسلحة التي تتضمن البوليمرات المدعمة بالألياف والخرسانة المدعمة بالألياف أثناء الحرائق. ومن المقرر أن يجري أبحاثه بالتعاون مع جامعة لافال في كندا وينفذ اختباراته في مختبرات توماس بيل-رايت للحرائق في الإمارات العربية المتحدة.

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