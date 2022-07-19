«سوق المرفأ» يطلق خدمة نقل مجانية من «مرسى ديرة»

المصدر: دبي- البيان

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أعلن «سوق المرفأ»، السوق الجديد على الواجهة البحرية في «جزر ديرة»، عن تعاونه مع «مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية» التابع لـ«مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» لتسيير حافلات مجانية في الاتجاهين اعتباراً من اليوم، وذلك لنقل البحارة المسافرين من مرسى ديرة المتخصص في استقبال السفن الخشبية إلى سوق المرفأ وبالعكس.

تتيح خدمة التنقل الجديدة التي تربط بين الوجهتين المجال أمام ركاب السفن الخشبية والمشغلين والتجار الذين يبحرون في الاتجاهين بين «مرسى ديرة» والدول المجاورة، تمضية ما يصل إلى خمس ساعات في «سوق المرفأ» خلال أوقات استراحتهم حيث بإمكانهم التسوق وتناول المأكولات واستكشاف الخدمات والميزات التي يوفرها لهم خلال ترحالهم. وسوف تسهّل هذه الخدمة المجانية اليومية المنتظمة انتقال المسافرين ما بين الوجهتين، حيث تنطلق الحافلات من «مرسى ديرة» إلى «سوق المرفأ» كل يوم من الأحد إلى الخميس عند الساعة 12:30 ظهراً وكل يوم جمعة عند الساعة 2 بعد الظهر ومن ثم الانطلاق للعودة إلى المكان نفسه عند الساعة 6:30 مساءً كل الأيام.

وقال معاذ عبد القادر الريس، مدير عام في «سوق المرفأ»: «نحن فخورون بتوحيد جهودنا مع»مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية«بهدف المساعدة في توسيع خدمات انتقال البحاّرة والتجار والعاملين على السفن الخشبية (الداو) إلى»سوق المرفأ«لعيش تجربة تسوّق شاملة وتناول المأكولات المتنوعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودنا المتواصلة من أجل تأمين سهولة الوصول إلى هذا السوق، خصوصاً بعد إطلاق خدمة الحافلات والعبرات ومحطة الفيري بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي(RTA)».

وقال محمود أمين، المدير التنفيذي لـ«مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية»: «إن (سوق المرفأ) قد أصبح واحداً من أكبر أسواق الجملة/التجزئة والواجهات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة». وتابع «إن دبي قد حققت مراتب متفوقة على المستوى العالمي فيما يتعلق بحركة البضائع عبر منشآتها البحرية، في حين يلعب (الوكيل الملاحي) دوراً مركزياً وحيوياً في المجال التجاري من أجل دعم مسار التنمية الاقتصادية العالمية».

من جهة أخرى، بإمكان الزائرين أيضاً الاستفادة من خصومات خاصة في «سوق المرفأ» تشمل الإلكترونيات والسجاد ومستلزمات الإنارة، بالإضافة إلى زيارة السوق التايلاندي الذي تتوفر فيه مجموعة متنوعة من الأطباق التايلاندية والمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية والملابس.

ومن الجدير بالذكر أن أوقات العمل في «سوق المرفأ» تبدأ من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 2 فجراً يوم الجمعة ومن الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 2 فجراً يوم السبت.

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