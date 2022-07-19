متحف المستقبل يعرض سيارة A6 Avant e-tron التجريبية من أودي

المصدر: دبي- البيان

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تتعاون أودي الشرق الأوسط مع متحف المستقبل، لتقديم فئة Avant الجديدة، من سيارة A6 الكهربائية الفاخرة المستقبلية. وستُعرض السيارة التجريبية للمرة الأولى في المنطقة، في جناح «تكنولوجيا المستقبل، اليوم» في المتحف، ما يسلط الضوء على رؤية أودي ومتحف المستقبل المستقبلية، في ما يتعلق بالتنقل.

يُعد العرض الحصري، الذي يستضيفه جناح «تكنولوجيا المستقبل، اليوم» في متحف المستقبل، جزءاً من الشراكة الرسمية بين أودي الشرق الأوسط ومتحف المستقبل، أول متحف من نوعه يُبنى في دبي. ففي وقت سابق من هذا العام، أصبحت العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع، شريك السيارات الرسمي للمتحف، ما يعكس النّهج التّقدمي المستقبلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن جناح «تكنولوجيا المستقبل، اليوم»، يستكشف طرق تشكيل التكنولوجيا للمستقبل، والمساهمة في التغلب على التحديات المجتمعية والبيئية، ويتضمن مجموعة من النماذج الأولية، والمنتجات الحالية التي تتضمن حلول التنقل التجريبية.

تمثل سيارة A6 Avant e-tron التجريبية، رمزاً للابتكارات التي تشكل المستقبل، وتعتبر ثالث سيارة أودي تُعرض في المتحف، من بين العديد من الأنشطة الحصرية المخطط لها. وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت أودي عن أولى سياراتها التي عُرضت في المتحف، سيارة AI:ME، وهي سيارة تجريبية، تجسد مفهوم السيارات ذاتية القيادة للمدن الكبرى في المستقبل، إضافةً إلى سيارة Skysphere التجريبية، وهي سيارة تهدف إلى الارتقاء بمعايير الفخامة في المستقبل، وتغيير ما نعرفه عن التنقل، حيث صُممت لتكون بمثابة عالم تفاعلي، يستمتع فيه السائق والركاب بتجارب ممتعة.

تتميز سيارة A6 Avant e-tron التجريبية، بتصميم أنيق متناسق الأبعاد، يمثل نموذجاً استشرافياً لطرازات أودي المستقبلية، حيث يعتمد على منصة «بريميوم بلاتفورم إليكتريك» (PPE) الجديدة، ويشير إلى مستويات الأناقة والديناميكية الفائقة، التي ستوفرها السيارات الكهربائية الفاخرة من أودي في المستقبل.

أما بالنسبة لمنصة «بريميوم بلاتفورم إليكتريك»، فستضمن تقديم السيارة لأعلى مستويات الأداء الديناميكي، وملاءمتها للاستخدامات اليومية والرحلات الطويلة، ما يعني أن سيارة A6 e-tron في المستقبل، ستتمكن من قطع مسافة تصل إلى 700 كم قبل الحاجة للشحن، اعتماداً على منظومة الحركة والطراز.

وأكد ماجد المنصوري نائب المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، أن الشراكة مع «أودي»، نموذج للشراكات الاستراتيجية الهادفة التي تنطلق من دبي لتوظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تصميم مستقبل التنقل الذكي، باستخدام الطاقة النظيفة في المدن.

كما تعد مثالاً ناجحاً لمبادرات الابتكار والتعاون مع الخبراء والمواهب، والعلامات التجارية العالمية الرائدة، ونموذجاً للمنظومة المتكاملة الداعمة التي توفرها دبي لتصميم وتنفيذ حلول المستقبل، بأفكار سبّاقة وملهمة، يقودها متحف المستقبل، كممكّن ومنصة لمزيد من الشراكات النوعية.

وأضاف: «المتحف هو معرض دائم لابتكارات المستقبل المتعددة، والتقنيات المستقبلية. وإلى جانب كونه تحفة معمارية، يعتبر المتحف مركزاً لاستشراف المستقبل، وتصميم الأفكار الإبداعية المرتبطة به، واستضافة النقاشات المعمقة حول توجهاته في مختلف قطاعات العلوم والاقتصاد والبيئة والمجتمع».

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: «تعتبر سيارة A6 Avant e-tron التجريبية، رمزاً للابتكار الذي سيشكل مستقبل التنقل. يتماشى متحف المستقبل، والمفهوم الذي يستند إليه، مع قيم وأهداف أودي، ولذلك، فإننا نؤكد من خلال عرض هذه السيارة التجريبية في المتحف، التقدم الذي أحرزته أودي في صناعة سيارات e-tron. ونتطلع إلى عرض سيارة A6 Avant e-tron التجريبية قريباً، وتعريف الزوار بأفكار أودي للتنقل في المستقبل».

ويتيح المتحف للزوار، التعرف إلى سيارة A6 Avant e-tron التجريبية، رمز الابتكار الذي يشكل المستقبل، للمرة الأولى في الشرق الأوسط قبل طرحها، حيث يعرض السيارة خلال الفترة من 16 يوليو حتى 11 أغسطس، في جناح «تكنولوجيا المستقبل، اليوم» في الطابق الثاني.

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