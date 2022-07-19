مفاجآت صيف دبي.. تطور وفرح وربح على مدار 25 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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في العام 1998، انطلقت مفاجآت صيف دبي، بهدف تنشيط الأسواق وتعزيز قطاع التجزئة، وكذلك المساهمة في جعل دبي وجهة عالمية رائدة ومميزة لقضاء عطلة الصيف.

وبالفعل، وبعد ربع قرن من الزمان أصبح الجميع من سكان وزوار المدينة يترقبون قدوم دورة جديدة من «مفاجآت صيف دبي» كل عام، ليستمتعوا بخوض أفضل تجارب التسوق، والترفيه، وعروض المطاعم، وباقات الإقامة الفندقية، وذلك ضمن أجواء عائلية مرحة.

وتعتمد «مفاجآت صيف دبي» على تقديم فعاليات وأنشطة مميزة للزوار والمتسوقين مع أجواء احتفالية وزينة مميزة تعم أرجاء المدينة، ذلك بالإضافة إلى التخفيضات التي تقدمها المتاجر ومراكز التسوق، علاوة على باقات الإقامة الفندقية، وتجارب الطعام، وفرص الفوز بجوائز مذهلة، والعروض الترفيهية الجديدة والرائعة.

ونجحت مواسم هذا الحدث على مدار السنوات الماضية في أن تصنع إرثاً لدى أجيال من الناس خلال أشهر الصيف.

والتي من خلالها، تعرف الجميع على أشهر شخصية محبوبة وهي «مدهش»، لتنضم إليه في السنوات الأخيرة الماضية شخصية «دانة»، ليصبحا أيقونتين لمدينة دبي، ليس خلال الصيف فحسب، بل وعلى مدار العام - وذلك في إطار الجهود المبذولة لجعل دبي المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

واحتفالاً باليوبيل الفضي لـ «مفاجآت صيف دبي»، والتي تتواصل على مدار 10 أسابيع، نقدم 25 صورة منذ انطلاقتها الأولى وحتى يومنا هذا.

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