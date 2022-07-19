غرفة عجمان تشيد بدور اتحاد غرف الإمارات في تنمية الاقتصاد الوطني

المصدر: عجمان - البيان

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أشاد المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بجهود اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في تنمية الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة أعمال مُشجعة تجذب الاستثمارات وتواكب تطلعات أصحاب الأعمال والمستثمرين، وأكد أن تكامل خدمات غرف التجارة والصناعة مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالشأن الاقتصادي يساهم بشكل مباشر في تحقيق توجهات الدولة ومبادئ الخمسين المتمثلة في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.

جاء ذلك خلال استقباله حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، بمقر غرفة عجمان وبحضور عبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية.

وأضاف عبدالله المويجعي «اتحاد غرف الإمارات يوفر منصة شاملة لتعزيز الشراكة والتعاون بين غرف التجارة والصناعة في الدولة ونظيرتها من دول العالم لبناء العلاقات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والخدمات، كما يساهم اتحاد الغرف في تعزيز الحضور الدولي لغرف التجارة والقطاع الخاص في المحافل والملتقيات الدولية».

وخلال اللقاء اطلع عبدالله المويجعي وحميد محمد بن سالم، على المخططات المبدئية الخاصة بمقر الأمانة العامة لاتحاد غرف الإمارات والمقرر إنشاؤه في دبي، حيث تم شرح نبذة عن الأقسام والمرافق التي يضمها المبنى وكذلك القاعات الخاصة باللقاءات والفعاليات واستقبال الوفود الاقتصادية والتجارية من دول العالم، وأكد الحضور على ضرورة تميز المبنى بأحدث الخدمات وتصميمه بشكل عصري ليساهم في توفير أجواء عمل مشجعة ومحفزة.

ووجه رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بإعادة ترتيب الفضاءات المكونة لمبنى اتحاد الغرف ليشمل قاعة للاجتماعات وفضاء لاستقبال أعضاء اتحاد الغرف بالاجتماعات الدورية وكذلك تنظيم العلاقة ما بين الفضاء الخاص برئيس اتحاد الغرفة والأمين العام، والأخذ بالاعتبار الخدمات المرافقة كالمواقف ومدى كفايتها لزوار مقر اتحاد الغرف سواء في الاجتماعات الدورية أو الزيارات.

جدير بالذكر أن اتحاد الغرف يستند منذ تأسيسه إلى المساهمة الفعالة في تطوير وترسيخ دور دولة الإمارات كمركز عالمي متميز بالتجارة والصناعة والمال والاستثمار، باعتبار أن قطاع الأعمال والارتقاء يصب بشكل مباشر في التنمية المستدامة ويدعم مسيرة البناء والنمو.

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